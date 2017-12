КАИР/ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. В результате столкновений палестинских демонстрантов с израильскими военными на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме пострадали 25 протестующих, сообщает египетский новостной портал "Йоум7".

Палестинцы проводят сегодня акции протеста против решения США о признании Иерусалима столицей еврейского государства. Израильские военные применяют против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ.

The scene in downtown Ramallah: pic.twitter.com/M1wVWxTid0 — Grant Rumley (@GrantRumley) 7 декабря 2017 г.

​​#Ramallah clashes becoming bigger, Palestinian women, men and youth by the hundreds, five injured so far pic.twitter.com/CPR46c84ND

— Nasser Atta (@nasseratta5) 7 декабря 2017 г.

​Как передает арабский телеканал Sky News Arabia, столкновения происходят, в частности, в Рамаллахе, Хевроне, Вифлееме.

Телеканал ведет прямое включение: видно, как палестинцы кидают камни в сторону израильской полиции, а та периодически стреляет в их сторону.​​​​

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.

Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Настало время - Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.