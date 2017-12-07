Бывшей "Мисс Турции" грозит тюремный срок за твит, сообщили СМИ

АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Победительнице конкурса красоты "Мисс Турция-2017" Ытыр Эсен, лишенной титула из-за своего сообщения в Twitter, связанного с попыткой переворота в стране в июле прошлого года, грозит до одного года тюремного заключения, сообщает в четверг газета Hurriyet.

В июле в годовщину попытки переворота Эсен выложила сообщение в Twitter, где говорилось об уважении к памяти погибших во время мятежа героев, проливших свою кровь. Однако при этом "Мисс Турция" употребила совсем неуместные сравнения, граничащие с цинизмом.

После этого оргкомитет конкурса красоты принял решение лишь ее титула "Мисс Турция-2017". На международном конкурсе "Мисс мира-2017" в Китае Турцию представляла Аслы Сюмэн, занявшая второе место на национальном конкурсе.

В обвинительном заключении прокуратура Стамбула требует лишить Эсен свободы на срок от шести месяцев до одного года за "публичное оскорбление общественной группы на основании классовых, расовых, религиозных и половых различий". Дело против девушки было возбуждено после того, как три гражданина Турции подали на нее иск в связи со скандальным твитом.

Сама Эсен утверждает, что ее сообщение в Twitter было написано в ироническом ключе с целью почтить память жертв попытки переворота. Она отрицает намерение кого-либо оскорбить им.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхаллах Гюлена (FETO) в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.