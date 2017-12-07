Силовики обстреляли пригород Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (98)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате обстрела. Архивное фото

Повреждения жилого дома в Донецке в результате обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли пригород Донецка, информация о разрушениях уточняется, сообщили журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"С 14.30 (совпадает с мск) враг приступил к обстрелам поселков Спартак, Яковлевка и "Вольво-центра" Донецка, применив запрещенное вооружение", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, украинские силовики выпустили почти 20 мин калибром 82 миллиметра. Также огонь велся из гранатометов, зенитных установок, бронетехники и стрелкового оружия. Информация о разрешениях уточняется.