Израильский министр призвал Россию перенести посольство в Иерусалим

ИЕРУСАЛИМ, 7 дек — РИА Новости. Израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин призвал Россию последовать примеру США и перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Накануне президент Дональд Трам объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда американское посольство.

"Иерусалим — наша столица. Была, есть и будет оставаться. В этом смысле то, что декларировал вчера американский президент, — это абсолютно естественно. Я надеюсь, что вслед за ним пойдут и лидеры многих других стран", — сказал Элькин РИА Новости.

"Кстати, Россия заявила, что она признает Иерусалим столицей Израиля. Пришло время подумать о переводе российского посольства в Иерусалим, не только американского", — добавил он.

Россия в апреле объявила, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля, а восточную часть города — столицей Палестины.

"В практическом плане посольство России может быть переведено из Тель-Авива в Западный Иерусалим после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий", — заявил в четверг по этому поводу посол РФ Александр Шеин.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

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