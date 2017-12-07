Лавров и Тиллерсон проводят встречу "на полях" СМИД ОБСЕ в Вене

Министр иностранных дел РФ С. Лавров и госсекретарь США Р. Тиллерсон. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ С. Лавров и госсекретарь США Р. Тиллерсон. Архивное фото

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Вене, передаёт корреспондент РИА Новости.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят ситуацию вокруг КНДР, украинский кризис и сирийский конфликт.

Предыдущая личная встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в ноябре во вьетнамском Дананге на саммите АТЭС. Тогда лидерам государств Владимиру Путину и Дональду Трампу не удалось провести полноценные переговоры из-за, как заявили обе стороны, организационных проблем. Главы государств несколько раз кратко побеседовали и успели согласовать совместное заявление по Сирии.