Аргентинский суд попросил поместить Киршнер под арест, сообщил источник

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Аргентинский федеральный судья Клаудио Бонадио просит лишить экс-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер законодательного иммунитета и поместить ее под предварительный арест по подозрению в укрывательстве в связи с делом о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, заявили РИА Новости источники в судебных кругах.

"Бонадио возбуждает дело и просит предварительного заключения для Фернандес де Киршнер", — заявили источники агентства.

Указ судьи будет передан в Комиссию по конституционным делам сената. В нем Бонадио, как утверждают источники, отметил, что Киршнер может помешать ходу дела, учитывая имеющиеся у нее связи.

Ранее сообщалось, что прокурор Аргентины Альберто Нисман расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра и обвинил Киршнер и тогдашнего главу МИД Эктора Тимермана в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву.

Позднее Нисман был найден мертвым в своей квартире. Издание Nacion со ссылкой на попавший в ее распоряжение доклад жандармерии сообщило, что прокурор был убит, а не покончил жизнь самоубийством.

Ранее Верховный суд Аргентины поддержал расследование в отношении бывшего президента страны (2007-2015 годы) Фернандес де Киршнер об "измене родине" и "укрывательстве" в связи с обвинением, выдвинутым Нисманом. Защита подала жалобу, требуя закрыть дело.