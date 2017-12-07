Хезболлах назвал решение США по Иерусалиму "вероломной агрессией"

Палестинские женщины во время протеста у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима. 7 декабря 2017

Палестинские женщины во время протеста у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Блок шиитского движения "Хезболлах" в парламенте Ливана назвал решение США по Иерусалиму "вероломной агрессией" против Палестины и арабской и мусульманской общины, а противостояние — единственным возможным решением проблемы, сообщил телеканал движения Al-Manar.

"Решение Трампа является вероломной и подлой агрессией против Палестины и арабской, мусульманской общин. Мы подтверждаем, что единственным подходом для возвращения прав является подход сопротивления", — заявили депутаты от движения "Хезболлах".

В среду Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.