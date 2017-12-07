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В мире

Эксперт предположил, когда США могут начать военную операцию против КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1999)
16:1807.12.2017
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© REUTERS / Toru HanaiТрансляция выпуска новостей в Токио о запуске ракеты в КНДР. 29 ноября 2017Трансляция выпуска новостей в Токио о запуске ракеты в КНДР. 29 ноября 2017
© REUTERS / Toru Hanai

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Нельзя исключать возможности проведения США военной операции против КНДР после завершения Зимних Олимпийских игр 2018, которые пройдут в Южной Корее c 9 по 25 февраля, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР. 6 января 2016
© AFP 2017 / Sam Yeh
Лавров рассказал, кто первым пострадает в случае военного конфликта с КНДР
Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что война на Корейском полуострове — "вопрос только времени". До этого американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer провел учения на полигоне в Южной Корее недалеко от границы с КНДР.

"Судя по характеру учений и по военному потенциалу США, который сосредоточен вокруг Северной Кореи, война — вполне вероятный сценарий. Мы не можем исключать после завершения Олимпийских игр, либо до них, но, скорее всего, после них, сценарий военной операции США (на корейском полуострове)", — сказал Коротченко.

Заявление МИД Северной Кореи, по словам эксперта, показывает готовность страны к реальному военному конфликту с США, в том числе, с применением ядерного оружия.

"Разумеется, это заявление носит характер политического "месседжа", который Ким Чен Ын посылает всему миру, но, прежде всего, Вашингтону, что он не боится конфликта, и более того, он к этому конфликту готов", — добавил Коротченко.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

Военные маневры США и Южной Кореи, проходящие сейчас, он назвал фактической репетицией сценария будущей войны. Эксперт считает, что Вашингтон таким образом лишь провоцирует Северную Корею на подобные заявления.

В настоящее время в Южной Корее США проводят беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

По словам представителя МИД КНДР, если США сомневаются в возможностях ядерного оружия и в конце концов развяжут войну, им "неизбежно придется дорого поплатиться за это".

Президент США Дональд Трамп выступает перед моряками на борту авианосца Джеральд Форд. 2 марта 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Мнение: для Вашингтона КНДР – это страна, которая не должна существовать
КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Тарас Рязанцев
Угу, щас. Ситуация не та что была в в 50е. И самое главное отличие - окрепший Китай. Который не потерпит никаких военных действий на своей границе. Кем бы они не были спровоцированны.
Тем более ядерный конфликт.. бред все это.
Корея и штаты так и будут друг на друга огрызаться до посинения потрясая кулачками. И тем и другим нужен живой "враг" на которого можно показывать при каждом удобном и неудобном случае.
16:28
07.12.2017
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litl6
После того как США ударят по КНДР ,Китаю и России надо нанести в этот момент удар по США!Да,по самим штатам.Тогда они успокоятся.Иначе всё будет год из года продолжаться!США-империя зла.
16:21
07.12.2017
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