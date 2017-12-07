Эксперт предположил, когда США могут начать военную операцию против КНДР

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Нельзя исключать возможности проведения США военной операции против КНДР после завершения Зимних Олимпийских игр 2018, которые пройдут в Южной Корее c 9 по 25 февраля, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что война на Корейском полуострове — "вопрос только времени". До этого американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer провел учения на полигоне в Южной Корее недалеко от границы с КНДР.

"Судя по характеру учений и по военному потенциалу США, который сосредоточен вокруг Северной Кореи, война — вполне вероятный сценарий. Мы не можем исключать после завершения Олимпийских игр, либо до них, но, скорее всего, после них, сценарий военной операции США (на корейском полуострове)", — сказал Коротченко.

Заявление МИД Северной Кореи, по словам эксперта, показывает готовность страны к реальному военному конфликту с США, в том числе, с применением ядерного оружия.

"Разумеется, это заявление носит характер политического "месседжа", который Ким Чен Ын посылает всему миру, но, прежде всего, Вашингтону, что он не боится конфликта, и более того, он к этому конфликту готов", — добавил Коротченко.

Военные маневры США и Южной Кореи, проходящие сейчас, он назвал фактической репетицией сценария будущей войны. Эксперт считает, что Вашингтон таким образом лишь провоцирует Северную Корею на подобные заявления.

В настоящее время в Южной Корее США проводят беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

По словам представителя МИД КНДР, если США сомневаются в возможностях ядерного оружия и в конце концов развяжут войну, им "неизбежно придется дорого поплатиться за это".

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>