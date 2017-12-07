В Кремле прокомментировали выводы МУС по ситуации в Донбассе

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в вопросе военного противостояния российских и украинских военных в Донбассе и не будет оспаривать его решение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия в данном случае не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому нам нечего оспаривать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия оспаривать факт противостояния российских и украинских военных в Донбассе, который установил Международный уголовный суд.

Ранее в МУС сообщили, что считают, что в Донбассе имел место прямой вооруженный конфликт между Россией и Украиной.