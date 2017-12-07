В Вене Климкин и Тиллерсон обсудили введение миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в четверг, что обсудил в Вене с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном введение миротворцев в Донбасс, а также вопросы энергетики и борьбы с коррупцией.

Ранее Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Тиллерсон позже заявил, что США надеются преодолеть разногласия с Россией по миротворческой миссии в Донбассе.

"Встретился с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Обсудили все: от совместной работы над миротворческой миссией ООН на оккупированном Донбассе до энергетической безопасности и поддержки США эффективной и независимой антикоррупционной системы на Украине", — написал Климкин в Twitter.

Зустрівся з американським колегою Рексом Тіллерсоном. Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні. pic.twitter.com/D0mD6PtUU4 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 декабря 2017 г.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.