Богданов на встречах с властями Йемена призвал прекратить насилие в стране

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов встретился в Эр-Рияде с руководством Йемена, обсудил ситуацию в этой стране, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, Богданов 6 декабря был принят йеменским президентом Абд Раббу Мансуром Хади, а 7 декабря встретился с вице-президентом Али Мохсеном, главой МИД Абдель Маликом Аль-Махляфи, а также спецпосланником генсека ООН по Йемену Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.
"Главной темой состоявшихся откровенных бесед стал резко обострившийся в последние дни вооруженный конфликт в Йемене. С российской стороны прозвучал призыв к скорейшему прекращению насилия и недопущению шагов, ведущих к продолжению роста напряженности на йеменской земле. Была констатирована опасность дальнейшего разрастания междоусобицы, которая может ввергнуть Йеменскую Республику в состояние полного военно-политического хаоса и поставить его народ на грань необратимой гуманитарной катастрофы", — сообщает МИД.
Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.
Ранее арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Блокада была частично снята, но ООН бьет тревогу и заявляет, что этого крайне недостаточно. По данным ООН, страна стоит на пороге катастрофического голода.