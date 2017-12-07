Богданов на встречах с властями Йемена призвал прекратить насилие в стране

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов встретился в Эр-Рияде с руководством Йемена, обсудил ситуацию в этой стране, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, Богданов 6 декабря был принят йеменским президентом Абд Раббу Мансуром Хади, а 7 декабря встретился с вице-президентом Али Мохсеном, главой МИД Абдель Маликом Аль-Махляфи, а также спецпосланником генсека ООН по Йемену Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.

"Главной темой состоявшихся откровенных бесед стал резко обострившийся в последние дни вооруженный конфликт в Йемене. С российской стороны прозвучал призыв к скорейшему прекращению насилия и недопущению шагов, ведущих к продолжению роста напряженности на йеменской земле. Была констатирована опасность дальнейшего разрастания междоусобицы, которая может ввергнуть Йеменскую Республику в состояние полного военно-политического хаоса и поставить его народ на грань необратимой гуманитарной катастрофы", — сообщает МИД.

"Отмечалась также неприемлемость любых закулисных сделок и непродуманных планов по Йемену, которые в итоге лишь усугубляют негативное развитие обстановки вокруг него. В этом контексте подчеркивалась безальтернативность урегулирования затяжного кризиса в Йеменской Республике через максимально инклюзивный диалог, призванный найти при активном содействии ООН такое решение внутрийеменского противостояния, которое устраивало бы все вовлеченные в него политические силы", — говорится в сообщении.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

В понедельник повстанцы-хуситы объявили об убийстве бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с его окровавленным телом. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке.

Ранее арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Блокада была частично снята, но ООН бьет тревогу и заявляет, что этого крайне недостаточно. По данным ООН, страна стоит на пороге катастрофического голода.