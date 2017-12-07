МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились расширить сотрудничество по борьбе с терроризмом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, 7 декабря в Москве прошли консультации по контртеррористической проблематике между делегациями двух стран во главе с замминистра иностранных дел России Олегом Сыромолотовым и его саудовским коллегой Аделем Мирдадом.

"На консультациях было подтверждено высказанное в ходе последних контактов на высшем и высоком уровне понимание приоритетности решительной борьбы с терроризмом и, в особенности, противодействия питающей его экстремистской идеологии на основе общепризнанных принципов международного права, Устава ООН, резолюций ее Совета Безопасности, без "двойных стандартов", — сообщает МИД РФ.

"Зафиксированы общие подходы к борьбе с ИГИЛ* и другими лидерами "террористического интернационала". Проанализированы региональные "срезы" террористической угрозы, прежде всего, на Ближнем Востоке. Достигнута договоренность о продолжении контактов и расширении каналов российско-саудовского контртеррористического взаимодействия. Стороны договорились провести следующий раунд консультаций в Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.

*Запрещенная в России террористическая организация