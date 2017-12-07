В Кремле заявили, что позиция США по Иерусалиму приводит к расколу

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества, далеко не все с ней согласны.

В среду Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Действительно, вызывает обеспокоенность то, какая напряженность возникла в БВУ (ближневосточном урегулировании) и регионе после объявления американского президента — господина Трампа. Мы полагаем, что как минимум это решение сейчас не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а, наоборот, как мы видим, первое — приводит к расколу среди международного сообщества", — заявил Песков в беседе с журналистами.

"Мы знаем, что далеко не все согласны с подобным решением президента США. Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев. Поэтому мы сохраняем нашу обеспокоенность", — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

"Что нужно делать? Продолжать искать пути решения политико-дипломатическими средствами, хотя ситуация, безусловно, существенно осложнилась", — добавил Песков.