Решение США по Иерусалиму подрывает мирный процесс, заявили в МИД Швейцарии

ЖЕНЕВА, 7 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Иерусалим подрывает мирный процесс между Израилем и Палестиной, говорится в заявлении федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии.

В среду Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Швейцария считает, что признание США Иерусалима как столицы государства Израиль является подрывом справедливого и долгосрочного мира между израильтянами и палестинцами, основанном на двустороннем согласованном решении. Швейцария отмечает, что необходимо соблюдать статус-кво в священных местах Иерусалима", — говорится в заявлении.

В МИД Швейцарии подчеркнули, что одностороннее решение США никак не повлияет на действие международного гуманитарного права, в частности, четвертой женевской Конвенции 1949 года, а также на права человека на оккупированных палестинских территориях, включая восточный Иерусалим. В Швейцарии исходят из того, что территория Израиля остается в границах 1967 года, равно как и территория Палестины со столицей в восточном Иерусалиме.

В отсутствии международного документа о статусе Иерусалима, посольство Швейцарии останется в Тель-Авиве.

Позиция Швейцарии по данному вопросу была в четверг утром передана в посольство США.

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