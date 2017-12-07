"Европа, пробудись!": в Брюсселе проходит массовая манифестация каталонцев

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (460)

Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017

Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017

БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Около 45 тысяч жителей и выходцев из Каталонии, по оценке полиции, участвуют в четверг в центре Брюсселя в демонстрации в защиту своих фундаментальных демократических прав как граждан Евросоюза.

Немалое число участников приехали в административную столицу ЕС семьями, передает корреспондент РИА Новости. Многие манифестанты обернули плечи флагами Каталонии, на плакатах начертано: "Европа, пробудись! Защитим демократию!", "Достоинство демократии — это демократия достоинства!"

Среди тут и там реющих в руках желто-красно-синих флагов бросаются в глаза желтые полотнища со львами — флаги фламандских националистов из партии "Новый фламандский альянс", политики которой поддерживали сепаратистские устремления властей Каталонии.

"Здесь сегодня собрались не только каталонские националисты. Большинство приехали в Брюссель с требованием к Евросоюзу обеспечить законные права и свободы каталонцев, прежде всего, свободу выражения мнений", — сказала РИА Новости одна из участниц акции по имени Изольда.

По информации организаторов, в рядах манифестантов находится экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон. Накануне Верховный суд Испании отозвал выданный европейских ордер на арест Пучдемона и его четырех коллег — экс-министров, находящихся в Брюсселе.

"Участие господина Пучдемона в сегодняшней манифестации является началом его блоком избирательной кампании", — сказал Пабло, сторонник экс-главы Каталонии.

Мероприятие, организованное неправительственными организациями "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культурал", проходит мирно, без инцидентов.

В связи с массовым шествием полицией Брюсселя приняты повышенные меры безопасности. Водителям рекомендовано временно отложить поездки в центр бельгийской столицы.

Así transcurre la manifestación en estos momentos pic.twitter.com/vE5MhXKkFx — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 7 декабря 2017 г.

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