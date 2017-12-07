Бурджанадзе уверена в победе Путина на президентских выборах

15:2107.12.2017
(обновлено: 15:22 07.12.2017)
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ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе приветствует решение Владимира Путина вновь баллотироваться на пост президента России и уверена в его победе.
Накануне Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты. Выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.
"Я, естественно, очень позитивно оцениваю решение Владимира Путина, поскольку уверена в том, что он является на сегодня единственным достойным кандидатом возглавить Россию. Он действительно является человеком, который поставил Россию на ноги, сделал из нее страну, с которой считаются", — заявила Бурджанадзе РИА Новости. По ее мнению, решение Путина "очень важно для России, и абсолютное большинство населения его поддерживают".
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
Бурджанадзе также отметила, что "очень многие силы постараются сделать все, чтобы создать максимальные проблемы" перед выборами президента РФ. По ее словам, ряд событий последнего времени, в том числе решение Международного олимпийского комитета о запрете на участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде под национальным флагом, имеют цель "бросить тень" на президентскую кампанию.
"Все, что сейчас делается: и на Украине, и в МОК, и с чемпионатом мира по футболу — это все делается ради того, чтобы была определенная "тень" на президентских выборах", — сказала политик.
При этом она считает, что происходящие события только усилят поддержку президента. "Запад никак не может понять специфику русского характера, русского народа. Чем больше будет нажим, чем больше будет санкций и проблем со стороны Запада, тем больше будет поддержка Путина со стороны народа. Потому что люди видят, что он борется за то, чтобы Россия была сильным, самостоятельным государством, которое может защищать своих граждан", — сказала она.