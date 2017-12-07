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Бурджанадзе уверена в победе Путина на президентских выборах

Сюжет:
Решение Владимира Путина участвовать в выборах (87)
15:2107.12.2017
(обновлено: 15:22 07.12.2017)
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© РИА Новости / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкНино Бурджанадзе. Архивное фотоНино Бурджанадзе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе приветствует решение Владимира Путина вновь баллотироваться на пост президента России и уверена в его победе.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Русский медведь на мировой арене: три президентских срока Владимира Путина
Накануне Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты. Выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

"Я, естественно, очень позитивно оцениваю решение Владимира Путина, поскольку уверена в том, что он является на сегодня единственным достойным кандидатом возглавить Россию. Он действительно является человеком, который поставил Россию на ноги, сделал из нее страну, с которой считаются", — заявила Бурджанадзе РИА Новости. По ее мнению, решение Путина "очень важно для России, и абсолютное большинство населения его поддерживают".

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
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Бурджанадзе также отметила, что "очень многие силы постараются сделать все, чтобы создать максимальные проблемы" перед выборами президента РФ. По ее словам, ряд событий последнего времени, в том числе решение Международного олимпийского комитета о запрете на участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде под национальным флагом, имеют цель "бросить тень" на президентскую кампанию.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин — кандидат в президенты России
"Все, что сейчас делается: и на Украине, и в МОК, и с чемпионатом мира по футболу — это все делается ради того, чтобы была определенная "тень" на президентских выборах", — сказала политик.

При этом она считает, что происходящие события только усилят поддержку президента. "Запад никак не может понять специфику русского характера, русского народа. Чем больше будет нажим, чем больше будет санкций и проблем со стороны Запада, тем больше будет поддержка Путина со стороны народа. Потому что люди видят, что он борется за то, чтобы Россия была сильным, самостоятельным государством, которое может защищать своих граждан", — сказала она.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах
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