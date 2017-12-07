Бурджанадзе уверена в победе Путина на президентских выборах

ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе приветствует решение Владимира Путина вновь баллотироваться на пост президента России и уверена в его победе.

Накануне Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты. Выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

"Я, естественно, очень позитивно оцениваю решение Владимира Путина, поскольку уверена в том, что он является на сегодня единственным достойным кандидатом возглавить Россию. Он действительно является человеком, который поставил Россию на ноги, сделал из нее страну, с которой считаются", — заявила Бурджанадзе РИА Новости. По ее мнению, решение Путина "очень важно для России, и абсолютное большинство населения его поддерживают".

Бурджанадзе также отметила, что "очень многие силы постараются сделать все, чтобы создать максимальные проблемы" перед выборами президента РФ. По ее словам, ряд событий последнего времени, в том числе решение Международного олимпийского комитета о запрете на участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде под национальным флагом, имеют цель "бросить тень" на президентскую кампанию.

"Все, что сейчас делается: и на Украине, и в МОК, и с чемпионатом мира по футболу — это все делается ради того, чтобы была определенная "тень" на президентских выборах", — сказала политик.

При этом она считает, что происходящие события только усилят поддержку президента. "Запад никак не может понять специфику русского характера, русского народа. Чем больше будет нажим, чем больше будет санкций и проблем со стороны Запада, тем больше будет поддержка Путина со стороны народа. Потому что люди видят, что он борется за то, чтобы Россия была сильным, самостоятельным государством, которое может защищать своих граждан", — сказала она.