В ЛНР раскритиковали работу миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. В отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ иногда содержатся недостоверные данные, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, принципы работы миссии вызывают в Луганске обеспокоенность.

"Так, сегодня в своем ежедневном отчете ОБСЕ появилась информация о том, что в ночь с 4 на 5 декабря в Стаханове (под контролем ЛНР. — Прим. ред.) на расстоянии шести-девяти километров от своего местонахождения миссия зафиксировала сто взрывов, следовавших один за другим, которые они оценили как выстрелы из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", — рассказал Марочко.

Он заявил, что эта информация "не имеет ничего общего с действительностью".

Марочко отметил, что позицию ЛНР подтверждают и данные штаба АТО. В этот день силовики не фиксировали обстрелы подконтрольной Украине территории из систем "Град".

При этом сами представители ВСУ продолжили обстреливать территорию ЛНР из жилых кварталов города Попасная, отметил представитель Марочко.