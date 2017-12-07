Саакашвили "простыл на крыше" и заболел, сообщил адвокат

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили простудился, сообщил РИА Новости в четверг главный адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили во вторник в ходе проведения обыска в его квартире забрался на крышу дома, где проживает, и угрожал спрыгнуть. Затем он был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники силой отбили его у правоохранителей, после чего они отправились в палаточный городок под парламентом, где и обосновались, устраивают митинги и требуя импичмента президента.

"Он действительно плохо себя чувствовал, когда происходило его задержание, он простыл на крыше и, насколько мне известно, у него сел голос. Вчера утром он очень плохо себя чувствовал. Есть такая информация, что его состояние ухудшилось, но какие симптомы, я не знаю", — сказал Чернолуцкий.

Во время публичных выступлений Саакашвили накануне было видно, что он был простужен. Политик кутался в теплый шарф, у него был хриплый голос. В четверг утром в палаточном городке, где, по утверждению сторонников, политик проживает после освобождения его из рук правоохранителей, Саакашвили не появлялся. РИА Новости пока не смогли связаться с пресс-службой партии "Движение новых сил", чтобы выяснить подробности о состоянии здоровья ее лидера.

Между тем Саакашвили объявлен в розыск на Украине. В среду правоохранители приходили в палаточный городок к политику, однако его соратники оказали им сопротивление. Генпрокурор давал Саакашвили время до конца среды, чтобы он добровольно пришел на допрос, однако политик так и не явился.

По информации генпрокуратуры, правоохранители подозревают Саакашвили в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины "покушение на преступление", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".