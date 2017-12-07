ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики из жилых кварталов подконтрольного им населенного пункта Попасная, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, в районе Попасной подразделения 10-й бригады ВСУ ведут огонь из частного сектора, что, по данным Народной милиции, вызывает возмущение местного населения.
"Жители Попасной готовят коллективное обращение к командующему АТО генералу Забродскому с просьбой вывести указанное подразделение населенного пункта во избежание жертв среди мирного населения", — уточнил спикер.