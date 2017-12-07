ВСУ ведут огонь по территории ЛНР из жилых кварталов, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (97)

Ликвидация последствий обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

Ликвидация последствий обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики из жилых кварталов подконтрольного им населенного пункта Попасная, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Подразделения ВСУ продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые точки в жилых кварталах", — рассказал Марочко.

По его словам, в районе Попасной подразделения 10-й бригады ВСУ ведут огонь из частного сектора, что, по данным Народной милиции, вызывает возмущение местного населения.

"Жители Попасной готовят коллективное обращение к командующему АТО генералу Забродскому с просьбой вывести указанное подразделение населенного пункта во избежание жертв среди мирного населения", — уточнил спикер.