Пучдемон и Мас участвуют в массовой манифестации в Брюсселе

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Два бывших руководителя Каталонии Карлес Пучдемон и Артур Мас принимают участие в массовой манифестации жителей и выходцев автономии, которая проходит в четверг в центре Брюсселя, сообщает газета Pais.

Imágenes del paso de la manifestación de Bruselas cerca de la Comisión Europea pic.twitter.com/uSY54SgbIj — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 7 декабря 2017 г.

Ранее РИА Новости сообщили в оргомитете акции, которая организована неправительственными организациями "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культурал", что в административную столицу Евросоюза со всех концов Европы съехались, по меньшей мере, 20 тысяч каталонцев.

Манифестация проводится под лозунгом "Европа, пробудись! Защитим демократию!". Первоначально мероприятие задумывалось как акция в поддержку находящихся в Брюсселе экс-членов кабинета министров Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном, но после того, как верховный суд Испании отозвал европейские ордера на их арест, манифестацию решено проводить под требованием к Евросоюзу в полной мере обеспечить соблюдение прав каталонцев как граждан ЕС.

Así transcurre la manifestación en estos momentos pic.twitter.com/vE5MhXKkFx — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 7 декабря 2017 г.

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