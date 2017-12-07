"Мордор": в соцсетях ужаснулись видео с шоссе на фоне пожара в Калифорнии

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают видеоролик из автомобиля, сделанный на фоне лесных пожаров в Калифорнии.

В видео машины едут в сторону Лос-Анджелеса в темноте на фоне полыхающих холмов и дыма. "Не самая типичная поездка на работу утром…", — пишет выложивший ролик пользователь Twitter с ником WLV_investor.

Not the typical morning commute… pic.twitter.com/kJIOQeqsIK — A. Mutzabaugh CMT (@WLV_investor) December 6, 2017

​Видео поделились почти 293 тысячи человек. В комментариях пользователи не скрывают своего ужаса и сравнивают увиденное с Мордором и адом.

"Приятно видеть, что они построили шоссе через Мордор", — пишет Carlos_RSL.

"Это внушает ужас. Я только что посмотрел его, был в шоке. Потом подумал, сколько они потратили на спецэффекты", — пишет DesiresTacos. Он же в другом твите называет увиденное "декорациями ада".

"Я единственная тут не могу понять, почему дорогу до сих пор не закрыли? Может, в зеркалах оно кажется ближе, но бог мой…", — пишет gdlttledorf.

"Сначала подумал, что это вулкан. Очень страшно ехать рядом с этим. Надеюсь, его скоро потушат", — пишет df_ferrell.

"Вот как выглядит ад", — пишет BCOFBRAVE.

По последним данным, из-за пожаров в Калифорнии эвакуировали около 200 тысячам человек. Самый крупный очаг пришелся на южный округ Вентура, в котором горят минимум 36,4 тысячи гектаров, уничтожены 150 строений. Власти Лос-Анджелеса установили самый высокий уровень опасности в истории округа.