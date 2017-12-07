МИД призвал все стороны к сдержанности после решения Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Москва обеспокоена решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и призывает все стороны к сдержанности, заявило российское внешнеполитическое ведомство.

"В Москве объявленные в Вашингтоне решения восприняты с серьезной обеспокоенностью. Исходим из того, что справедливое и надежное урегулирование застарелого палестино-израильского конфликта должно достигаться на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, которые предусматривают урегулирование всех аспектов окончательного статуса палестинских территорий, в том числе столь чувствительного вопроса Иерусалима, в ходе прямых палестино-израильских переговоров", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Тревогу вызывает и то, что заявленная новая позиция США по Иерусалиму рискует дополнительно осложнить обстановку в палестино-израильских отношениях и в регионе в целом. В этой связи призываем все вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от действий, чреватых опасными и неконтролируемыми последствиями. Особое внимание необходимо уделять вопросу обеспечения свободы доступа всех верующих к Святым местам Иерусалима", — отмечает МИД.