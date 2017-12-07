Киев упустил момент для реализации соглашений по Донбассу, заявил эксперт

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минские соглашения по Донбассу никогда не будут выполнены, так как момент для их реализации Киевом упущен, теперь это элемент "глобальной игры", считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
По мнению эксперта, украинская элита потеряла возможность реализации соглашений "в промежутке между 2015 и 2016 годами", и сейчас "эти соглашения являются элементом глобальной игры, элементом глобального торга с США, элементом, который позволяет тянуть время… но не элементом реальной практической реализации".
При этом Киев рассматривает закон о реинтеграции Донбасса, который исключает приоритетное значение минских договоренностей для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.
В Кремле не раз подчеркивали отсутствие альтернатив минским соглашениям для урегулирования ситуации в Донбассе. В Вашингтоне также заявили, что Киев должен выполнить политическую часть минских договоренностей.