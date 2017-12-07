Мир критикует Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля вызвало критику целого ряда стран, включая союзников Вашингтона.
Накануне американский президент выступил с заявлением о признании города столицей Израиля и переводе туда посольства из Тель-Авива.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.
Одобрение Израиля
После того, как стало известно о решении Трампа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за "отважное и справедливое" решение признать Иерусалим столицей еврейского государства и начать подготовку к переносу туда американского посольства, назвав это решение "важным шагом к миру". Кроме этого, премьер Израиля пообещал сохранить статус-кво святых мест в Иерусалиме, обеспечить свободу вероисповедания всех религий.
В четверг израильский премьер выразил уверенность, что многие страны перенесут свои посольства в Иерусалим, последовав примеру США.
"У меня нет сомнений, что как только американское посольство переедет в Иерусалим и даже прежде этого, то же произойдет со многими другими посольствами. Пора", — добавил он. По словам Нетаньяху, Израиль находимся в контакте с другими странами по поводу аналогичного признания.
Призыв к интифаде
Заявление Дональда Трампа вызвало ожидаемую реакцию в Палестине. Так глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас назвал заявление Трампа о переносе посольства в Иерусалим концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.
Позднее, в четверг, глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания не признал Иерусалим столицей Израиля и призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля.
"Надо начать третье палестинское восстание против американских и сионистских планов по иудаизации Иерусалима", — заявил лидер ХАМАС. Исмаил Хания также объявил пятницу "днем гнева" и началом восстания в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля.
Первая палестинская интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.
Реакция ближневосточных государств
Многие страны Ближнего Востока негативно высказались в отношении заявления Дональда Трампа.
Например, МИД Ирана назвал решение Трампа по Иерусалиму нарушением резолюций ООН. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США в среду заявил, что решение Трампа о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим негативно отразится на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом заявил, что "отвергает это решение и все его последствия".
В администрации президента Сирии Башара Асада сообщили, что сирийское руководство не считает, что судьба Иерусалима находится в руках какого-либо президента или государства.
Саудовская Аравия заявила, что считает безответственным решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства и призывает администрацию пересмотреть свою позицию. ОАЭ также осудили признание американской администрацией Иерусалима столицей Израиля.
Реакция союзников США и остального мира
Среди критиков решения Дональда Трампа оказались и некоторые страны, которые Вашингтон считает своими союзниками. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сожалеет о решении Трампа, которое принято в нарушение международного права и резолюций ООН. Он вновь подчеркнул, что вопрос статуса Иерусалима должен решаться в ходе диалога между Израилем и Палестиной.
По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, Евросоюз серьезно обеспокоен решением Трампа и призывает стороны в регионе проявить сдержанность.
С осуждением действий Трампа выступила Анкара. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и заявил о намерении обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным. МИД Турции призвал к пересмотру решения американского лидера.
Правительство Мексики сообщило накануне, что не намерено переносить свое посольство в Иерусалим. Белоруссия также не планирует по примеру США переносить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В то же время, МИД Китая призвал к скорейшему возобновлению палестино-израильских мирных переговоров после решения Трампа.
Как ожидается, Совет Безопасности ООН в ближайшее время обсудит ближневосточное урегулирование после заявления президента США.
Без массового признания интифады
По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, страны мира не будут массово следовать примеру США и призывам руководства Израиля признать Иерусалим столицей этой страны, а те, кто готов к этому, будут выжидать последствия решения Вашингтона, прежде чем сделать это самим.
По мнению Долгова, решение Трампа перенести посольство и признание Иерусалима в качестве столицы Израиля "все-таки достаточно невзвешенное". Он пояснил, что в нынешней ситуации важным фактором станут последствия, к которым приведет решение Трампа.
В свою очередь, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин считает, что оценить потенциал ХАМАС в организации новой интифады против Израиля пока сложно, у движения есть множество своих проблем. В то же время, заметил эксперт, фактор противостояния с Израилем всегда был объединяющим для палестинских движений.