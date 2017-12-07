Мир критикует Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Решение американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля вызвало критику целого ряда стран, включая союзников Вашингтона.

Накануне американский президент выступил с заявлением о признании города столицей Израиля и переводе туда посольства из Тель-Авива.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Одобрение Израиля

После того, как стало известно о решении Трампа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за "отважное и справедливое" решение признать Иерусалим столицей еврейского государства и начать подготовку к переносу туда американского посольства, назвав это решение "важным шагом к миру". Кроме этого, премьер Израиля пообещал сохранить статус-кво святых мест в Иерусалиме, обеспечить свободу вероисповедания всех религий.

В четверг израильский премьер выразил уверенность, что многие страны перенесут свои посольства в Иерусалим, последовав примеру США.

"У меня нет сомнений, что как только американское посольство переедет в Иерусалим и даже прежде этого, то же произойдет со многими другими посольствами. Пора", — добавил он. По словам Нетаньяху, Израиль находимся в контакте с другими странами по поводу аналогичного признания.

Призыв к интифаде

Заявление Дональда Трампа вызвало ожидаемую реакцию в Палестине. Так глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас назвал заявление Трампа о переносе посольства в Иерусалим концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Позднее, в четверг, глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания не признал Иерусалим столицей Израиля и призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля.

"Надо начать третье палестинское восстание против американских и сионистских планов по иудаизации Иерусалима", — заявил лидер ХАМАС. Исмаил Хания также объявил пятницу "днем гнева" и началом восстания в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля.

Первая палестинская интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.

Реакция ближневосточных государств

Многие страны Ближнего Востока негативно высказались в отношении заявления Дональда Трампа.

Например, МИД Ирана назвал решение Трампа по Иерусалиму нарушением резолюций ООН. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США в среду заявил, что решение Трампа о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим негативно отразится на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом заявил, что "отвергает это решение и все его последствия".

В свою очередь, как заявил РИА Новости посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари, Багдад решительно осуждает решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и считает это оскорбительным. Позднее Иракское ополчение Харакат Хезболла Ан-Нуджаба заявило, что решение Трампа по Иерусалиму может стать "законным основанием" для атаки на войска США.

В администрации президента Сирии Башара Асада сообщили, что сирийское руководство не считает, что судьба Иерусалима находится в руках какого-либо президента или государства.

Кроме этого, свое отношение к заявлению Трампа высказал и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сказавший, что признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Вашингтона означает смертный приговор для всех направлений ближневосточного мирного процесса.

Саудовская Аравия заявила, что считает безответственным решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства и призывает администрацию пересмотреть свою позицию. ОАЭ также осудили признание американской администрацией Иерусалима столицей Израиля.

Реакция союзников США и остального мира

Среди критиков решения Дональда Трампа оказались и некоторые страны, которые Вашингтон считает своими союзниками. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сожалеет о решении Трампа, которое принято в нарушение международного права и резолюций ООН. Он вновь подчеркнул, что вопрос статуса Иерусалима должен решаться в ходе диалога между Израилем и Палестиной.

Кроме этого, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не поддерживает заявления президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, статус города должен быть определен в рамках концепции двух государств. Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано сказал, что Рим обеспокоен и не согласен с признанием Иерусалима столицей Израиля.

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, Евросоюз серьезно обеспокоен решением Трампа и призывает стороны в регионе проявить сдержанность.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американскую администрацию выступить теперь с детальными предложениями по палестино-израильскому урегулированию, а МИД Канады призвал к спокойствию и заявил о поддержке поиска решения палестино-израильского конфликта. В министерстве иностранных дел Бельгии подчеркнули, что страна не считает правильным решение президента Трампа и надеется, что оно не приведет к агрессивным реакциям.

С осуждением действий Трампа выступила Анкара. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и заявил о намерении обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным. МИД Турции призвал к пересмотру решения американского лидера.

Еще одной страной, которая высказала беспокойство по поводу действия Трампа, стал Афганистан. По мнению Кабула, этот шаг ставит под угрозу мирный процесс на Ближнем Востоке. Власти Малайзии призвали мусульман во всем мире выразить протест против признания Иерусалима столицей Израиля, а президент Индонезии Джоко Видодо в решительно осудил решение президента США.

Правительство Мексики сообщило накануне, что не намерено переносить свое посольство в Иерусалим. Белоруссия также не планирует по примеру США переносить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В то же время, МИД Китая призвал к скорейшему возобновлению палестино-израильских мирных переговоров после решения Трампа.

Как ожидается, Совет Безопасности ООН в ближайшее время обсудит ближневосточное урегулирование после заявления президента США.

Без массового признания интифады

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, страны мира не будут массово следовать примеру США и призывам руководства Израиля признать Иерусалим столицей этой страны, а те, кто готов к этому, будут выжидать последствия решения Вашингтона, прежде чем сделать это самим.

"Мы видим уже и протесты в арабских странах, и заявления ряда мусульманских государств. Предполагать, что другие страны последуют примеру США, я думаю, пока не стоит, хотя некоторые страны могут и последовать этому примеру, но это будет, конечно, не массовый перенос столиц, это абсолютно ясно", — заявил эксперт РИА Новости.

По мнению Долгова, решение Трампа перенести посольство и признание Иерусалима в качестве столицы Израиля "все-таки достаточно невзвешенное". Он пояснил, что в нынешней ситуации важным фактором станут последствия, к которым приведет решение Трампа.

В свою очередь, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин считает, что оценить потенциал ХАМАС в организации новой интифады против Израиля пока сложно, у движения есть множество своих проблем. В то же время, заметил эксперт, фактор противостояния с Израилем всегда был объединяющим для палестинских движений.