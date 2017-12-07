В ДНР заявили, что Киев стягивает в Донбасс подразделения аэроразведки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (94)

ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о прибытии в Донбасс подразделений аэроразведки вооруженных сил Украины, связывает это с подготовкой украинских силовиков к боевым действиям.

Ранее оперативное командование ДНР неоднократно заявляло, что использование средств аэроразведки, в том числе беспилотных летательных аппаратов, является нарушением минских соглашений. Согласно договоренностям, данные технические устройства разрешено применять только Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы продолжаем фиксировать подготовку ВСУ к боевым действиям против нашей республики. В частности, нами установлено прибытие дополнительных подразделений аэроразведки в зону ответственности каждой из бригад ВСУ", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что данный факт объясняет увеличение количества случаев применения беспилотных летальных аппаратов по всей линии соприкосновения. Кроме того, пояснил Басурин, часть из этих средств применяется для корректировки артиллерийского огня.