Порошенко рассказал, сколько Киев потратит на военную технику в 2018 году

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Пятая часть военного бюджета Украины на 2018 год — около 17 миллиардов гривен (около 630 миллионов долларов), будет потрачена на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году, заявил в четверг президент страны Петр Порошенко в Twitter.

"В бюджете на 2018 год на армию предусмотрено 86 миллиардов гривен (более 3 миллиардов долларов) — это почти на 25% больше, чем в текущем году. Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году", — написал президент в Twitter.

Ранее власти сообщали, что в 2017 году финансирование украинской армии было увеличено до 64,5 миллиарда гривен (2,3 миллиарда долларов), на 2018 год сумма увеличивается почти до 84 миллиардов гривен (3,1 миллиарда долларов), чтобы на сектор обороны государство выделяло не менее 5% ВВП.