В Брюсселе каталонцы вышли на массовую манифестацию в защиту своих прав

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (458)

БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости, Александр Шишло. Массовая демонстрация жителей и выходцев из Каталонии в защиту своих прав проходит в четверг в центре Брюсселя.

Как сообщили РИА Новости в оргомитете акции, которая организована неправительственными организациями "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культурал", в административную столицу Евросоюза со всех концов Европы съехались, по меньшей мере, 20 тысяч каталонцев.

Манифестация проводится под лозунгом "Европа, пробудись! Защитим демократию!". Первоначально мероприятие задумывалось как акция в поддержку находящихся в Брюсселе экс-членов кабинета министров Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном, но после того, как верховный суд Испании отозвал европейские ордера на их арест, манифестацию решено проводить под требованием к Евросоюзу в полной мере обеспечить соблюдение прав каталонцев как граждан ЕС.

В связи с массовым шествием полицией Брюсселя приняты повышенные меры безопасности. Водителям рекомендовано временно отложить поездки в центр бельгийской столицы.