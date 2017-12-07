В Брюсселе каталонцы вышли на массовую манифестацию в защиту своих прав

БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости, Александр Шишло. Массовая демонстрация жителей и выходцев из Каталонии в защиту своих прав проходит в четверг в центре Брюсселя.
Манифестация проводится под лозунгом "Европа, пробудись! Защитим демократию!". Первоначально мероприятие задумывалось как акция в поддержку находящихся в Брюсселе экс-членов кабинета министров Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном, но после того, как верховный суд Испании отозвал европейские ордера на их арест, манифестацию решено проводить под требованием к Евросоюзу в полной мере обеспечить соблюдение прав каталонцев как граждан ЕС.
В связи с массовым шествием полицией Брюсселя приняты повышенные меры безопасности. Водителям рекомендовано временно отложить поездки в центр бельгийской столицы.