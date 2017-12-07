Наращивание системы ПРО США в Европе подрывает безопасность, заявил Лавров

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Развёртывание ПРО США в Европе существенно подрывает безопасность в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наращивание потенциала НАТО на восточном фланге, курс на безоглядное расширение альянса, развертывание противоракетной обороны США в Европе существенно подрывает принципы неделимости и безопасности", — сказал российский министр, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене.

По его словам, "глубокую озабоченность вызывают грубые нарушения международного права, вмешательства во внутренние дела, включая прямую поддержку государственных переворотов".