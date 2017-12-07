Сейм Польши проголосовал против вотума недоверия правительству

ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Депутаты сейма Польши в четверг проголосовали против вынесения вотума недоверия правительству страны под руководством Беаты Шидло, передает корреспондент РИА Новости.

Против вынесения вотума проголосовали 239 депутатов, за — 168, еще 17 воздержались.

Для решения необходим был 231 голос.

Предложение о вотуме недоверия внесла в сейм крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа". Ее лидера Гжегожа Схетыну предложили на пост премьера.

Премьер-министр Шидло покинула зал заседаний сейма непосредственно перед началом рассмотрения вопроса о вотуме недоверия. К ней присоединились присутствовавшие в сейме министры и лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Перед этим Шидло обрушилась с критикой на своих политических оппонентов. Премьер назвала инициативу оппозиции потоком "лжи, клеветы в отношении польского правительства".

"Это предложение (о вынесении вотума недоверия – ред.) не только оскорбляет поляков, но и отбирает время парламента. Это предложение выдвинуто политической группой, в которой состоят евродепутаты, которые голосовали против Польши… Польша достойна того, чтобы ею руководили люди, которые, прежде всего, отстаивают интересы поляков. За что вы хотите меня отправить в отставку? За то, что поляки сегодня достойно живут?" — сказала она.

Во время выступления премьера оппозиционные депутаты реагировали на ее слова криками "В отставку!". Спикеру приходилось неоднократно призывать их к порядку. Шидло и министры вернулись в зал заседаний только к голосованию.

Вопрос вероятной отставки Шидло широко обсуждается в Польше в последние дни. Пресс-секретарь правящей партии Беата Мазурек в беседе с журналистами не опровергла возможность отставки главы правительства, напомнив, что "появилось предложение" передать полномочия премьер-министра вице-премьеру и министру финансов Матеушу Моравецкому. Еще одним кандидатом на кресло премьера называют Качиньского, который пока не комментирует данные предположения. Вице-спикер сейма Рышард Терлецкий заявил, что имя нового премьера Польши станет известно в четверг после полудня (14.00 мск). Шидло во время отсутствия в зале заседаний сейма провела встречу с президентом республики Анджеем Дудой и Качиньским по вопросу "реконструкции правительства".