Эксперт усомнился в возможностях ХАМАС начать новую интифаду

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Оценить потенциал ХАМАС в организации новой интифады против Израиля пока сложно, у движения есть множество своих проблем, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания объявил пятницу "днем гнева" и началом восстания в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Возбудить арабскую "улицу" несложно, поскольку антиизраильские настроения воспитываются с юных лет. (Воспитываются) в атмосфере ненависти. О чем неоднократно говорил Израиль – что в переговорах об урегулировании нужно прекратить информационное возбуждение ненависти к Израилю и пропаганду необходимости ликвидировать это государство. Но что возникнет новая интифада – пока сказать сложно. Палестинское население – материал, конечно, взрывоопасный, воспламениться может, но насколько будут его активно поджигать, покажет ближайшее будущее", — сказал Фитин РИА Новости.

Он отметил, что все арабские и мусульманские страны в едином строе выразили протест против действий американского президента Дональда Трампа, который в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда посольства.

"Но во что это может вылиться, трудно сказать, поскольку у всех проблем хватает, кроме того, чтобы воевать с Израилем. И у ХАМАС самое огромное количество проблем, неурегулированные отношения с движением ФАТХ, с Рамаллой. Много говорится, что они создадут единое правительство, но пока не получается", — отметил Фитин.

Серьезные проблемы есть и у основных арабских стран, добавил он. "У Саудовской Аравии главная проблема – конфронтация с Ираном. В Египте много своих проблем, в частности, терроризм на Синайском полуострове, много серьезных вопросов в экономике. Осуждение в арабском и мусульманском мире будет со всех сторон, но выльется ли это в существенное противостояние, тем более с насильственными действиями, пока сказать сложно", — отметил Фитин.

В то же время, заметил эксперт, фактор противостояния с Израилем всегда был объединяющим для палестинских движений.

Россия и ООН неоднократно призывали к исключительно мирному решению арабо-израильского конфликта и осуждали насилие и призывы к нему.

Первая палестинская интифада (1987-1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая интифада пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.