РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт усомнился в возможностях ХАМАС начать новую интифаду

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (132)
13:1807.12.2017
217312
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСтена плача в Старом городе Иерусалима. архивное фотоСтена плача в Старом городе Иерусалима. архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Оценить потенциал ХАМАС в организации новой интифады против Израиля пока сложно, у движения есть множество своих проблем, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Палестинские протестующие сжигают американский и израильский флаги в городе Газа
© AFP 2017 / Mahmud Hams
Лидер ХАМАС призвал к новой интифаде из-за решения по Иерусалиму
Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания объявил пятницу "днем гнева" и началом восстания в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Возбудить арабскую "улицу" несложно, поскольку антиизраильские настроения воспитываются с юных лет. (Воспитываются) в атмосфере ненависти. О чем неоднократно говорил Израиль – что в переговорах об урегулировании нужно прекратить информационное возбуждение ненависти к Израилю и пропаганду необходимости ликвидировать это государство. Но что возникнет новая интифада – пока сказать сложно. Палестинское население – материал, конечно, взрывоопасный, воспламениться может, но насколько будут его активно поджигать, покажет ближайшее будущее", — сказал Фитин РИА Новости.

Он отметил, что все арабские и мусульманские страны в едином строе выразили протест против действий американского президента Дональда Трампа, который в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда посольства.

Церемония освещения рождественской елки в городе Вифлеем
© REUTERS / Mussa Qawasma
В Вифлееме потушили рождественские огни из-за решения США по Иерусалиму
"Но во что это может вылиться, трудно сказать, поскольку у всех проблем хватает, кроме того, чтобы воевать с Израилем. И у ХАМАС самое огромное количество проблем, неурегулированные отношения с движением ФАТХ, с Рамаллой. Много говорится, что они создадут единое правительство, но пока не получается", — отметил Фитин.

Серьезные проблемы есть и у основных арабских стран, добавил он. "У Саудовской Аравии главная проблема – конфронтация с Ираном. В Египте много своих проблем, в частности, терроризм на Синайском полуострове, много серьезных вопросов в экономике. Осуждение в арабском и мусульманском мире будет со всех сторон, но выльется ли это в существенное противостояние, тем более с насильственными действиями, пока сказать сложно", — отметил Фитин.

В то же время, заметил эксперт, фактор противостояния с Израилем всегда был объединяющим для палестинских движений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на конференции в МИД Израиля. 7 декабря 2017
© REUTERS / Ronen Zvulun
Нетаньяху считает, что многие страны перенесут посольства в Иерусалим
Россия и ООН неоднократно призывали к исключительно мирному решению арабо-израильского конфликта и осуждали насилие и призывы к нему.

Первая палестинская интифада (1987-1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая интифада пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Настало время - Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля
Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
lenarxozu
Не даст СШП покоя никому и нигде. На том и стоит государство это. Критическая точка когда нибудь достигнится...
13:55
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
rqe0eoqd0bsmzt4
Только что закончили войну в Сирии с ИГИЛ. Обновили вооружение и набрались боевого опыта. Ну ну. По мне так очень уж вовремя всё случилось.
13:48
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена