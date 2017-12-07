Саакашвили пытался прорваться в гостиницу "Киев", чтобы помыться

Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Разыскиваемый украинскими правоохранителями экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в четверг утром пытался прорваться в гостиницу "Киев" в центре украинской столицы, чтобы помыться, однако после неудачно попытки вновь укрывается в палаточном городке у Верховной рады, сообщил в четверг член коллегии МВД, депутат Верховной рады от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Саакашвили находится в розыске, он окружил себя боевиками, полиция не предпринимает резких действий для того, чтобы не было кровопролития, потому что желание Саакашвили — это пролить много крови, чтобы показать, что "нас бьют". Мы не дадим им таких вариантов. Сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель "Киев", чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили", — сказал Геращенко в четверг в комментарии журналистам, его транслировал телеканал NewsOne.

"Господин Саакашвили сейчас находится в палаточном городке, он из него не выходит, он находится в розыске… Саакашвили будет отвечать за все свои преступления", — сказал он.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники силой отбили его у правоохранителей, после чего они отправились в палаточный городок под парламентом, где и обосновались, устраивают митинги и требуя импичмента президента. Между тем Саакашвили объявлен в розыск на Украине.