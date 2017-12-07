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Эксперт оценил перспективы признания Иерусалима другими странами

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Признание США Иерусалима столицей Израиля (122)
12:4007.12.2017
05300
© AP Photo / Bernat ArmangueВид на Мечеть аль-Акса расположенную на Храмовой горе Иерусалима. Архивное фотоВид на Мечеть аль-Акса расположенную на Храмовой горе Иерусалима. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек – РИА Новости. Страны мира не будут массово следовать примеру США и призывам руководства Израиля признать Иерусалим столицей этой страны, а те, кто готов к этому, будут выжидать последствия решения Вашингтона, прежде чем сделать это самим, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания выступает по поводу решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Said Khatib
Лидер ХАМАС объявил пятницу "днем гнева" в связи с решением по Иерусалиму

Накануне американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением о признании города столицей Израиля и переводе туда посольства из Тель-Авива. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что "многие страны" последуют примеру США, отметив, что "мы находимся в контакте с другими странами по поводу аналогичного признания".

По мнению Долгова, решение Трампа перенести посольство и признание Иерусалима в качестве столицы Израиля "все-таки достаточно невзвешенное".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Нетаньяху считает, что многие страны перенесут посольства в Иерусалим
"Мы видим уже и протесты в арабских странах, и заявления ряда мусульманских государств. Предполагать, что другие страны последуют примеру США, я думаю, пока не стоит, хотя некоторые страны могут и последовать этому примеру, но это будет, конечно, не массовый перенос столиц, это абсолютно ясно", — заявил эксперт.

Он пояснил, что в нынешней ситуации важным фактором станут последствия, к которым приведет решение Трампа.

"Последствия могут быть достаточно значительными – и протесты арабской улицы, и дипломатические и политические демарши мусульманских стран, и, возможно, какие-то даже действия радикальных исламистских группировок", — пояснил Долгов.

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017
© AP Photo / Alex Brando
Мнение: признание Иерусалима столицей Израиля обернется для США проблемой
Поэтому сейчас возможность признания Иерусалима столицей со стороны других стран является лишь "теоретической".

"Сейчас, на мой взгляд, это теоретически возможно, что некоторые страны последуют примеру Трампа, но непосредственно в данный момент после решения (Трампа) лидеры других стран будут выжидать последствия этого решения. Если они будут серьезными, то вряд ли они будут переносить свои посольства. Если последствия не будут значительными, то эта возможность будут иметь место", — заявил он.

Отвечая на вопрос, какие страны могут последовать примеру США и откликнутся на призывы Нетаньяху, эксперт заявил, что "это могут быть союзники США, не могу сказать, что это будут страны ЕС, хотя возможно отдельные страны (Евросоюза) и примут такое решение".

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Настало время - Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля
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