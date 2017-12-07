"Декларация смерти арабского мира": СМИ о ситуации вокруг Иерусалима

МОСКВА/КАИР/ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. Пресса арабских стран вслед за арабскими лидерами бурно и негодующе отреагировала на объявление президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в этот город. Большинство газет в арабском мире опубликовали в четверг статьи на эту тему, где пришли к выводу, что американский президент "убил мирный процесс на Ближнем Востоке" и "закрепил историческую позорную ошибку, цену за которую регион платит по сей день".

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, с которым до вчерашнего дня были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Настало время - Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля

Египетская пресса о "декларации смерти арабского мира"

"Дональд Трамп убил мирный процесс на Ближнем Востоке", "Трамп отдает то, что ему не принадлежит, тому, кто этого недостоин" — с такими заголовками вышла в четверг ведущая египетская газета "Аль-Ахрам". "Президент США Дональд Трамп отказался от американской политики, проводившейся на протяжении десятилетий, и убил мирный ближневосточный процесс, признав оккупированный Иерусалим столицей Израиля и ясно проигнорировав все международные решения, а также предостережения, звучавшие из разных частей мира", — пишет издание.

Другая египетская газета "Достур" на первой полосе поместила заголовок: "Декларация смерти арабского мира", под которым собраны события и заявления последних часов по вопросу Иерусалима и решения США. Издание сообщает, что, по прогнозам экспертов, открытие нового посольства в Иерусалиме займет три-четыре года, поскольку необходимо выбрать подходящее место для строительства здания, а также обеспечить его будущую безопасность. При этом палестинские движения призвали уже в ближайшие два дня начать массовые акции протеста у посольств США в арабских странах с призывом отозвать решение о признании Иерусалима столицей Израиля и отказаться от идеи переноса в этот город американской дипмиссии.

© AFP 2017 / Adem Altan Акция протеста у посольства США в Анкаре. 6 декабря 2017 год © AFP 2017 / Adem Altan Акция протеста у посольства США в Анкаре. 6 декабря 2017 год

Пресса Сирии: указ о Иерусалиме хоронит унизительное соглашение прошлого

Электронная версия египетской газеты "Аль-Ватан" , в свою очередь, задается вопросом, могут ли арабские страны надавить на Вашингтон, отозвав свои многомиллиардные инвестиции из экономики этой страны. "Арабских стран много. Они могли бы принять консолидированное решение в отношении заявления американского лидера.., поскольку являются многомиллиардными инвесторами Соединенных Штатов, а это рычаг давления на США для отказа от решения по признанию Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства из Тель-Авива", — заявил изданию египетский политолог Айман Шаббана. Он оценил арабские инвестиции в США по состоянию на прошлый год в 231 миллиард долларов и высказал мнение, что арабский мир может бойкотировать американские компании и товары, прекратить все формы сотрудничества в различных торговых сделках, приостановить предоставление особых привилегий, реализацию совместных проектов. "Это мощный способ оказать давление, особенно учитывая, что у ряда арабских стран очень внушительные инвестиции в экономику США", — заключил эксперт.

Сирийская газета "Аль-Ватан" напечатала в четверг статью советника президента Сирии Бусейны Шаабан. В ней политик прослеживает цепь событий вокруг Иерусалима за последние 50 лет и заявляет о "лицемерии Запада".

По ее словам, США и Европа, призывая к соблюдению международного права, закрывают глаза на преступления Израиля в отношении Палестины.

"И в день, когда американский президент Дональд Трамп настаивает на переносе посольства в Иерусалим, западные правительства выступают с лицемерными заявлениями о своем несогласии с этим, зная, что все их действия позволили на протяжении полувека сионистам отбирать землю и права у палестинского народа", — пишет советник Асада.

Как отметила она, подписание Трампом указа о Иерусалиме становится "похоронами унизительных соглашений" прошлого и начинает новую историю арабского сопротивления.

"Заявлений об осуждении недостаточно, необходима систематическая и организованная, оглушающая мир арабская работа для защиты Иерусалима, чтобы показать, что они не могут покушаться на этот драгоценный камень, символизирующий славу и честь всех арабов и мусульман", — пишет Шаабан.

© AP Photo / Alex Brando Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017 © AP Photo / Alex Brando Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017

"Иерусалим останется арабским навсегда" — эмиратская пресса

"Катастрофическое решение Трампа оставляет еще много вопросов", — считает автор популярной иорданской газеты "Аль-Гад" Фахд аль-Хитан. Один из таких вопросов, по его мнению, почему Трамп все-таки принял это решение при отсутствии значительного давления на него со стороны Израиля, чему были поражены даже израильские политики. Как полагает аль-Хитан, президент США планирует предложить мирный план урегулирования палестино-израильского конфликта и таким образом хочет оказать давление на арабскую и палестинскую стороны. При этом, пишет автор, "появляется вопрос, что готов предложить Трамп палестинцам и арабам в обмен на такой подарок государству-оккупанту".

В свою очередь главный редактор официальной эмиратской газеты "Аль-Иттихад" Мухаммед аль-Хамади в статье "Иерусалим арабский навсегда" отметил, что решение Трампа "закрепило историческую позорную ошибку, когда евреям была обещана земля в Палестине, за что регион платит цену по сей день". Однако, убежден он, "в реальности это решение ничего не изменит, потому что Иерусалим был и останется арабским городом навсегда, как за 70 лет оккупации Палестины она не перестала быть арабской". Он считает, что с этого дня арабам нужно постоянно везде повторять, что Иерусалим — арабская столица. Кроме того, по его мнению, от арабов после принятия президентом США такого решения требуется "придерживаться четкой позиции в его отношении" и "не ждать чего-либо, а объединяться и действовать сообща для построения такого мира, который они хотят".

Известный в арабском мире тележурналист, ведущий программы "Обратное направление" на катарском телеканале "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касем после оглашения решения Трампа разразился критикой в адрес самих арабов. Он написал на своей странице, что об отношении арабского мира к проблеме Иерусалима и решению Трампа можно судить по тому, сколько людей в арабском мире вышли на улицы, услышав, что США объявили Иерусалим столицей Израиля: "Сравните, сколько людей вышли на улицы после того, как отдельные арабские команды попали на чемпионат мира по футболу и сколько после известия об Иерусалиме, и вам все станет понятно". "Вы опечалились судьбой Иерусалима, что он стал еврейским, когда другие арабские города — Багдад, Дамаск, Бейрут, Сана давно стали иранскими", — заключил аль-Касем.