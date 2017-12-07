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В мире

"Декларация смерти арабского мира": СМИ о ситуации вокруг Иерусалима

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (122)
12:3607.12.2017
(обновлено: 12:41 07.12.2017)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фотоХрам Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА/КАИР/ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. Пресса арабских стран вслед за арабскими лидерами бурно и негодующе отреагировала на объявление президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в этот город. Большинство газет в арабском мире опубликовали в четверг статьи на эту тему, где пришли к выводу, что американский президент "убил мирный процесс на Ближнем Востоке" и "закрепил историческую позорную ошибку, цену за которую регион платит по сей день".

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пушков о решении США по Иерусалиму: новый фитиль к старой пороховой бочке

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, с которым до вчерашнего дня были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций".

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Настало время - Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля

Египетская пресса о "декларации смерти арабского мира" 

Вид Багдада. архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
СМИ: ополчение в Ираке пригрозило США атакой из-за решения по Иерусалиму
"Дональд Трамп убил мирный процесс на Ближнем Востоке", "Трамп отдает то, что ему не принадлежит, тому, кто этого недостоин" — с такими заголовками вышла в четверг ведущая египетская газета "Аль-Ахрам". "Президент США Дональд Трамп отказался от американской политики, проводившейся на протяжении десятилетий, и убил мирный ближневосточный процесс, признав оккупированный Иерусалим столицей Израиля и ясно проигнорировав все международные решения, а также предостережения, звучавшие из разных частей мира", — пишет издание.

Другая египетская газета "Достур" на первой полосе поместила заголовок: "Декларация смерти арабского мира", под которым собраны события и заявления последних часов по вопросу Иерусалима и решения США. Издание сообщает, что, по прогнозам экспертов, открытие нового посольства в Иерусалиме займет три-четыре года, поскольку необходимо выбрать подходящее место для строительства здания, а также обеспечить его будущую безопасность. При этом палестинские движения призвали уже в ближайшие два дня начать массовые акции протеста у посольств США в арабских странах с призывом отозвать решение о признании Иерусалима столицей Израиля и отказаться от идеи переноса в этот город американской дипмиссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эрдоган осудил решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Электронная версия египетской газеты "Аль-Ватан", в свою очередь, задается вопросом, могут ли арабские страны надавить на Вашингтон, отозвав свои многомиллиардные инвестиции из экономики этой страны. "Арабских стран много. Они могли бы принять консолидированное решение в отношении заявления американского лидера.., поскольку являются многомиллиардными инвесторами Соединенных Штатов, а это рычаг давления на США для отказа от решения по признанию Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства из Тель-Авива", — заявил изданию египетский политолог Айман Шаббана. Он оценил арабские инвестиции в США по состоянию на прошлый год в 231 миллиард долларов и высказал мнение, что арабский мир может бойкотировать американские компании и товары, прекратить все формы сотрудничества в различных торговых сделках, приостановить предоставление особых привилегий, реализацию совместных проектов. "Это мощный способ оказать давление, особенно учитывая, что у ряда арабских стран очень внушительные инвестиции в экономику США", — заключил эксперт.

© AFP 2017 / Adem AltanАкция протеста у посольства США в Анкаре. 6 декабря 2017 год
© AFP 2017 / Adem Altan
Акция протеста у посольства США в Анкаре. 6 декабря 2017 год

Пресса Сирии: указ о Иерусалиме хоронит унизительное соглашение прошлого 

Сирийская газета "Аль-Ватан" напечатала в четверг статью советника президента Сирии Бусейны Шаабан. В ней политик прослеживает цепь событий вокруг Иерусалима за последние 50 лет и заявляет о "лицемерии Запада".

Церемония освещения рождественской елки в городе Вифлеем
© REUTERS / Mussa Qawasma
В Вифлееме потушили рождественские огни из-за решения США по Иерусалиму
По ее словам, США и Европа, призывая к соблюдению международного права, закрывают глаза на преступления Израиля в отношении Палестины.

"И в день, когда американский президент Дональд Трамп настаивает на переносе посольства в Иерусалим, западные правительства выступают с лицемерными заявлениями о своем несогласии с этим, зная, что все их действия позволили на протяжении полувека сионистам отбирать землю и права у палестинского народа", — пишет советник Асада.

Как отметила она, подписание Трампом указа о Иерусалиме становится "похоронами унизительных соглашений" прошлого и начинает новую историю арабского сопротивления.

"Заявлений об осуждении недостаточно, необходима систематическая и организованная, оглушающая мир арабская работа для защиты Иерусалима, чтобы показать, что они не могут покушаться на этот драгоценный камень, символизирующий славу и честь всех арабов и мусульман", — пишет Шаабан.

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Эксперты из США рассказали о последствиях решения Трампа по Иерусалиму
"Катастрофическое решение Трампа оставляет еще много вопросов", — считает автор популярной иорданской газеты "Аль-Гад" Фахд аль-Хитан. Один из таких вопросов, по его мнению, почему Трамп все-таки принял это решение при отсутствии значительного давления на него со стороны Израиля, чему были поражены даже израильские политики. Как полагает аль-Хитан, президент США планирует предложить мирный план урегулирования палестино-израильского конфликта и таким образом хочет оказать давление на арабскую и палестинскую стороны. При этом, пишет автор, "появляется вопрос, что готов предложить Трамп палестинцам и арабам в обмен на такой подарок государству-оккупанту".

© AP Photo / Alex BrandoПрезидент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017
© AP Photo / Alex Brando
Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017

"Иерусалим останется арабским навсегда" — эмиратская пресса

Посол США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AFP 2017 / Kena Betancur
Хейли оценила решение Трампа по Иерусалиму
В свою очередь главный редактор официальной эмиратской газеты "Аль-Иттихад" Мухаммед аль-Хамади в статье "Иерусалим арабский навсегда" отметил, что решение Трампа "закрепило историческую позорную ошибку, когда евреям была обещана земля в Палестине, за что регион платит цену по сей день". Однако, убежден он, "в реальности это решение ничего не изменит, потому что Иерусалим был и останется арабским городом навсегда, как за 70 лет оккупации Палестины она не перестала быть арабской". Он считает, что с этого дня арабам нужно постоянно везде повторять, что Иерусалим — арабская столица. Кроме того, по его мнению, от арабов после принятия президентом США такого решения требуется "придерживаться четкой позиции в его отношении" и "не ждать чего-либо, а объединяться и действовать сообща для построения такого мира, который они хотят".

Известный в арабском мире тележурналист, ведущий программы "Обратное направление" на катарском телеканале "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касем после оглашения решения Трампа разразился критикой в адрес самих арабов. Он написал на своей странице, что об отношении арабского мира к проблеме Иерусалима и решению Трампа можно судить по тому, сколько людей в арабском мире вышли на улицы, услышав, что США объявили Иерусалим столицей Израиля: "Сравните, сколько людей вышли на улицы после того, как отдельные арабские команды попали на чемпионат мира по футболу и сколько после известия об Иерусалиме, и вам все станет понятно". "Вы опечалились судьбой Иерусалима, что он стал еврейским, когда другие арабские города — Багдад, Дамаск, Бейрут, Сана давно стали иранскими", — заключил аль-Касем.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lexdlx
В штатовском стиле.. Нового в этом мало.
12:54
07.12.2017
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