"Декларация смерти арабского мира": СМИ о ситуации вокруг Иерусалима

МОСКВА/КАИР/ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. Пресса арабских стран вслед за арабскими лидерами бурно и негодующе отреагировала на объявление президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в этот город. Большинство газет в арабском мире опубликовали в четверг статьи на эту тему, где пришли к выводу, что американский президент "убил мирный процесс на Ближнем Востоке" и "закрепил историческую позорную ошибку, цену за которую регион платит по сей день".
Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.
Мир, с которым до вчерашнего дня были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций".
Египетская пресса о "декларации смерти арабского мира"
Другая египетская газета "Достур" на первой полосе поместила заголовок: "Декларация смерти арабского мира", под которым собраны события и заявления последних часов по вопросу Иерусалима и решения США. Издание сообщает, что, по прогнозам экспертов, открытие нового посольства в Иерусалиме займет три-четыре года, поскольку необходимо выбрать подходящее место для строительства здания, а также обеспечить его будущую безопасность. При этом палестинские движения призвали уже в ближайшие два дня начать массовые акции протеста у посольств США в арабских странах с призывом отозвать решение о признании Иерусалима столицей Израиля и отказаться от идеи переноса в этот город американской дипмиссии.
Пресса Сирии: указ о Иерусалиме хоронит унизительное соглашение прошлого
Сирийская газета "Аль-Ватан" напечатала в четверг статью советника президента Сирии Бусейны Шаабан. В ней политик прослеживает цепь событий вокруг Иерусалима за последние 50 лет и заявляет о "лицемерии Запада".
"И в день, когда американский президент Дональд Трамп настаивает на переносе посольства в Иерусалим, западные правительства выступают с лицемерными заявлениями о своем несогласии с этим, зная, что все их действия позволили на протяжении полувека сионистам отбирать землю и права у палестинского народа", — пишет советник Асада.
Как отметила она, подписание Трампом указа о Иерусалиме становится "похоронами унизительных соглашений" прошлого и начинает новую историю арабского сопротивления.
"Заявлений об осуждении недостаточно, необходима систематическая и организованная, оглушающая мир арабская работа для защиты Иерусалима, чтобы показать, что они не могут покушаться на этот драгоценный камень, символизирующий славу и честь всех арабов и мусульман", — пишет Шаабан.
"Иерусалим останется арабским навсегда" — эмиратская пресса
Известный в арабском мире тележурналист, ведущий программы "Обратное направление" на катарском телеканале "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касем после оглашения решения Трампа разразился критикой в адрес самих арабов. Он написал на своей странице, что об отношении арабского мира к проблеме Иерусалима и решению Трампа можно судить по тому, сколько людей в арабском мире вышли на улицы, услышав, что США объявили Иерусалим столицей Израиля: "Сравните, сколько людей вышли на улицы после того, как отдельные арабские команды попали на чемпионат мира по футболу и сколько после известия об Иерусалиме, и вам все станет понятно". "Вы опечалились судьбой Иерусалима, что он стал еврейским, когда другие арабские города — Багдад, Дамаск, Бейрут, Сана давно стали иранскими", — заключил аль-Касем.