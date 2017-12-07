КНР после решения США по Иерусалиму призвала к возобновлению переговоров

ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. МИД Китая призвал к скорейшему возобновлению палестино-израильских мирных переговоров после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Статус Иерусалима является корнем противоречий между Израилем и Палестиной и касается религиозных чувств разных народов. Это очень сложная и чувствительная тема. Решение вопроса о статусе Иерусалима посредством переговоров всегда было общим консенсусом всего международного сообщества. Китайская сторона призывает все стороны придерживаться объективной и справедливой позиции, делать усилия для скорейшего возобновления палестино-израильских мирных переговоров и обеспечения регионального мира и стабильности", — заявил на брифинге представитель ведомства Гэн Шуан, комментируя решение США.

Он также отметил, что Китай решительно выступает за мирный процесс на Ближнем Востоке и делает активные усилия в этом направлении.

"Китай выступает за создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", — сказал Гэн Шуан.

Он добавил, что "китайская сторона будет и дальше придерживаться своей объективной и справедливой позиции, продвигать мирный процесс на Ближнем Востоке и совместно с другими странами способствовать скорейшему установлению мира и стабильности в регионе".