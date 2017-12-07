Власти ДНР назвали провокацией обвинения в обстреле "Марьинки" в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Заявление Киева об обстреле ополченцами пункта пропуска в Донбассе — очередная провокация, призванная обвинить ДНР в нарушении перемирия, сообщили в четверг РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее Погранслужба Украины заявила об обстреле пункта пропуска "Марьинка" в Донбассе в среду вечером.

"Армия ДНР строго соблюдает режим прекращения огня и не реагирует на провокации. Подобные заявления Киева — очередной фейк, его цель — дискредитировать ДНР и обвинить в нарушении минских соглашений ", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, нарушение режима прекращения огня в районе пункта пропуска фиксировалось, огонь велся с позиций ВСУ.

"Это подтверждают люди, которые вчера проезжали этот пункт пропуска. По их словам, стрельба велась с позиций ВС Украины, а не ДНР. Предполагаем, что подобными заявлением Киев просто перекладывает ответственность за собственные обстрелы на нас", — добавили в оперативном командовании.