В Риме у отделения карабинеров произошел взрыв

РИМ, 7 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Небольшое взрывное устройство приведено в действие минувшей ночью у отделения карабинеров в центральной части Рима, сообщили РИА Новости в подразделении корпуса карабинеров итальянской столицы.

"Взрыв произошел в 5.30 утра около входной двери отдела, никто не пострадал. Речь идет о небольшом материальном ущербе, наши эксперты начали расследование, чтобы понять, что произошло", — сказал собеседник агентства

По его словам, взрыв был небольшим и не привел к прекращению работы отделения.

В середине мая самодельное устройство взорвалась на стоянке у почтового отделения в итальянской столице. Жертв и раненых не оказалась. Римская прокуратура открыла расследование, в качестве одной из предварительных версий рассматривается протестная акция местных анархистов.