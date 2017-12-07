КНДР заявила о неизбежности войны

Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Военные учения США и Южной Кореи вместе с заявлениями американских чиновников свидетельствуют о подготовке удара по КНДР, заявили в северокорейском МИД. Дипломаты отметили, что это "вызывает у них тревогу".

В ведомстве подчеркнули, что все "эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове".

По мнению северокорейских дипломатов, на сегодняшний день "остается только один открытый вопрос: когда начнется война".

Как отметили в МИД, Пхеньян не стремится к вооруженному противостоянию, но и не будет ее избегать.

"В складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени", — отметили в ведомстве.

Учения Сеула и Вашингтона

По словам представителя МИД, если США сомневаются в возможностях ядерного оружия и в конце концов развяжут войну, им "неизбежно придется дорого поплатиться за это".

Сейчас в Южной Корее США проводят крупнейшие в истории военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Маневры начались четвертого декабря и продлятся до восьмого числа. Военные тренировки США и Южной Кореи проходят на фоне ракетных испытаний в Северной Корее, последнее из которых состоялось в конце ноября.

Пхеньян в последние годы занят разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения.

КНДР и ее южный сосед формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.

Реакция в США

В Вашингтоне уже заявили, что ситуация вокруг КНДР становится более опасной.

По словам представителя США при ООН, Пхеньян чувствует давление, но при этом, "безусловно, развивает свою ядерную программу".

Надо прекратить учения

При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли утверждала, что США якобы стали той силой, которой удалось "сплотить мировое сообщество, чтобы сказать Пхеньянупрекратите развивать свою программу".

В свою очередь, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев выразил мнение, что для стабилизации ситуации необходимо прекратить военные маневры.

"Масштабные учения США и Южной Кореи достаточно серьезны. Это не только создает дестабилизирующую политическую ситуацию на Корейском полуострове — это нервирует население Северной Кореи", — считает он.

По его словам, надо приложить серьезные усилия, чтобы нормализовать отношения.

"Но на США никто повлиять не может — вот что самое главное. Если на какую-то другую страну сразу же оказывается серьезное давление, то кто окажет давление на США и непрогнозируемого политика — президента Соединенных Штатов? Никто. Налицо двойные стандарты", — подчеркнул Гусев.

Он отметил, что Вашингтон, с одной стороны, заявляет, что заинтересован в деэскалации конфликта между КНДР и Южной Кореей, но на деле получается совершенно другое: бряцание оружием никогда не приводило к тому, что две страны договорились.

Санкции Совбеза ООН

В сентябре Совбез ООН в ответ на ракетные и ядерные испытания Северной Кореи единогласно ввел новые санкции в отношении Пхеньяна, которые сильно ограничили экспортные и импортные возможности КНДР.

В свою очередь, Владимир Путин 16 октября подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР. Президент также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Несмотря на это, КНДР продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.