КНДР заявила о неизбежности войны

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Военные учения США и Южной Кореи вместе с заявлениями американских чиновников свидетельствуют о подготовке удара по КНДР, заявили в северокорейском МИД. Дипломаты отметили, что это "вызывает у них тревогу".
По мнению северокорейских дипломатов, на сегодняшний день "остается только один открытый вопрос: когда начнется война".
Как отметили в МИД, Пхеньян не стремится к вооруженному противостоянию, но и не будет ее избегать.
"В складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени", — отметили в ведомстве.
Учения Сеула и Вашингтона
Сейчас в Южной Корее США проводят крупнейшие в истории военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.
Маневры начались четвертого декабря и продлятся до восьмого числа. Военные тренировки США и Южной Кореи проходят на фоне ракетных испытаний в Северной Корее, последнее из которых состоялось в конце ноября.
КНДР и ее южный сосед формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.
Реакция в США
В Вашингтоне уже заявили, что ситуация вокруг КНДР становится более опасной.
По словам представителя США при ООН, Пхеньян чувствует давление, но при этом, "безусловно, развивает свою ядерную программу".
Надо прекратить учения
В свою очередь, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев выразил мнение, что для стабилизации ситуации необходимо прекратить военные маневры.
"Масштабные учения США и Южной Кореи достаточно серьезны. Это не только создает дестабилизирующую политическую ситуацию на Корейском полуострове — это нервирует население Северной Кореи", — считает он.
"Но на США никто повлиять не может — вот что самое главное. Если на какую-то другую страну сразу же оказывается серьезное давление, то кто окажет давление на США и непрогнозируемого политика — президента Соединенных Штатов? Никто. Налицо двойные стандарты", — подчеркнул Гусев.
Он отметил, что Вашингтон, с одной стороны, заявляет, что заинтересован в деэскалации конфликта между КНДР и Южной Кореей, но на деле получается совершенно другое: бряцание оружием никогда не приводило к тому, что две страны договорились.
Санкции Совбеза ООН
В свою очередь, Владимир Путин 16 октября подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР. Президент также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Несмотря на это, КНДР продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы.
Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.