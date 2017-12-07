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КНДР заявила о неизбежности войны

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1997)
13:1307.12.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фотоЖители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Военные учения США и Южной Кореи вместе с заявлениями американских чиновников свидетельствуют о подготовке удара по КНДР, заявили в северокорейском МИД. Дипломаты отметили, что это "вызывает у них тревогу".

Люди перед телеэкраном в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
В заявлении КНДР о неизбежности войны нет ничего нового, заявил эксперт
В ведомстве подчеркнули, что все "эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове".

По мнению северокорейских дипломатов, на сегодняшний день "остается только один открытый вопрос: когда начнется война".
Как отметили в МИД, Пхеньян не стремится к вооруженному противостоянию, но и не будет ее избегать.

"В складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война уже установившаяся реальность, вопрос только времени", отметили в ведомстве.

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Мнение: у КНДР уже есть ответ на учения бомбардировщика США близ ее границ
По словам представителя МИД, если США сомневаются в возможностях ядерного оружия и в конце концов развяжут войну, им "неизбежно придется дорого поплатиться за это".

Учения Сеула и Вашингтона

Сейчас в Южной Корее США проводят крупнейшие в истории военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Маневры начались четвертого декабря и продлятся до восьмого числа. Военные тренировки США и Южной Кореи проходят на фоне ракетных испытаний в Северной Корее, последнее из которых состоялось в конце ноября.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тиллерсон рассказал, до каких пор продолжится давление на КНДР
Пхеньян в последние годы занят разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения.

КНДР и ее южный сосед формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.

Реакция в США

В Вашингтоне уже заявили, что ситуация вокруг КНДР становится более опасной.

По словам представителя США при ООН, Пхеньян чувствует давление, но при этом, "безусловно, развивает свою ядерную программу".

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B. Архивное фото
© Flickr / US Air Force
Американский B-1B провел учения на южнокорейском полигоне недалеко от КНДР
При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли утверждала, что США якобы стали той силой, которой удалось "сплотить мировое сообщество, чтобы сказать Пхеньяну прекратите развивать свою программу".

Надо прекратить учения

В свою очередь, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев выразил мнение, что для стабилизации ситуации необходимо прекратить военные маневры.

"Масштабные учения США и Южной Кореи достаточно серьезны. Это не только создает дестабилизирующую политическую ситуацию на Корейском полуострове — это нервирует население Северной Кореи", считает он.

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМИ узнали о намерении Японии закупить ракеты, способные долететь до КНДР
По его словам, надо приложить серьезные усилия, чтобы нормализовать отношения.

"Но на США никто повлиять не может вот что самое главное. Если на какую-то другую страну сразу же оказывается серьезное давление, то кто окажет давление на США и непрогнозируемого политика президента Соединенных Штатов? Никто. Налицо двойные стандарты", подчеркнул Гусев.

Он отметил, что Вашингтон, с одной стороны, заявляет, что заинтересован в деэскалации конфликта между КНДР и Южной Кореей, но на деле получается совершенно другое: бряцание оружием никогда не приводило к тому, что две страны договорились.

Санкции Совбеза ООН

Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Учения США и Южной Кореи провоцируют реакцию КНДР, считают эксперты
В сентябре Совбез ООН в ответ на ракетные и ядерные испытания Северной Кореи единогласно ввел новые санкции в отношении Пхеньяна, которые сильно ограничили экспортные и импортные возможности КНДР.

В свою очередь, Владимир Путин 16 октября подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР. Президент также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Несмотря на это, КНДР продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Нормальный Герой
Мне вот интересно. Те люди, которые ставят "лайк" под этой статьёй хорошо представляют себе последствия войны с использованием ядерного оружия у наших границ?
13:49
07.12.2017
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Kilimanjaro sad
Вот интересно - учения это провокация, а создание ядерного оружия под боком это как? мирный атом? Северная Корея начала разработку ядерного оружия в 2006 когда и учений то таких крупных не было. А теперь оказывается США не дают мирной Северной Кореи мирно разрабатывать ядерное оружие. Мир двойных стандартов.
13:59
07.12.2017
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