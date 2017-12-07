По улице новозеландского Окленда проехался "гроб на колесиках"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Cети появилось видео катафалка, из которого выпали и укатились носилки, предположительно, с мертвым телом. Инцидент произошел в новозеландском Окленде.

Водитель катафалка неплотно закрыл багажник, и во время поворота на перекрестке машина уехала вправо, а носилки с черным мешком выехали на дорогу и продолжили движение прямо.

По словам владельца автомобиля, на чей регистратор и был заснят весь инцидент, он услышал громкий звук, а затем увидел, как по дороге катится труп на носилках. Свернув на обочину, водитель катафалка остановился, подошел к носилкам и закатил их обратно в машину.

Руководство местного похоронного бюро, в свою очередь, заверило, что носилки и мешок были пусты.

"У нас есть виниловая квадратная подушка под голову и металлический брусок у подножия, поэтому создается впечатление, будто там лежит человек", — рассказал управляющий конторы Крейг Литтл.