РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В заявлении КНДР о неизбежности войны нет ничего нового, заявил эксперт

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1996)
11:5707.12.2017
(обновлено: 11:58 07.12.2017)
61939614
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди перед телеэкраном в Сеуле, Южная Корея. Архивное фотоЛюди перед телеэкраном в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В заявлении КНДР о неизбежности войны на Корейском полуострове нет ничего нового, на самом деле перед Пхеньяном стоят другие задачи, связанные с развитием страны, считает кореевед, профессор сеульского университета Кунмин и эксперт клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017
© REUTERS / KCNA
Пхеньян не будет избегать войны, заявили в МИД КНДР

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало заявление представителя северокорейского МИД, который сообщил, что КНДР не стремится к войне, но и не будет ее избегать. По словам дипломата, в складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени. Тем самым он повторил уже давнее предупреждение Пхеньяна о том, что вопрос не в том, будет ли война на Корейском полуострове, а в том, когда именно она начнется.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

Ничего нового 

Президент США Дональд Трамп выступает перед моряками на борту авианосца Джеральд Форд. 2 марта 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Мнение: для Вашингтона КНДР – это страна, которая не должна существовать
"Первое, что нужно иметь в виду: само по себе заявление не является чем-то необычным или новым. Точно такие же, слово в слово в заявления о том, что война начнется неизбежно, северокорейцы делают обычно каждые полтора-два года. Просто этим заявлениям обычно никто не уделяет внимания", — сказал Ланьков РИА Новости по телефону. Он напомнил, что КНДР время от времени обещает превратить то Сеул, то Вашингтон в море огня.

Как отметил профессор сеульского университета Кунмин, подобные заявления со стороны Пхеньяна — совершенно нормальный стиль официальной северокорейской риторики, и придавать этому заявлению какое-то серьезное значение не следует.

Однако он отметил, что, с другой стороны, сейчас ситуация на Корейском полуострове, конечно, существенно сложнее и напряженнее, чем раньше.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

Задачи Пхеньяна

По словам Ланькова, ни о каком первом ударе со стороны Северной Кореи речи быть не может по той простой причине, что северокорейцы не самоубийцы.

Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР. 6 января 2016
© AFP 2017 / Sam Yeh
Лавров рассказал, кто первым пострадает в случае военного конфликта с КНДР
"Северной Кореей управляют люди умные, практичные, несколько циничные, которые хотят, во-первых, остаться у власти; во-вторых, сохранить свою страну; в-третьих, добиться в ней экономического развития. В таком порядке задача", — пояснил эксперт. Как отметил собеседник агентства, руководство КНДР не сделает ничего, что спровоцирует ответный удар, который, как знают в Пхеньяне, будет означать для них полный крах всех этих трех задач.

Профессор сеульского университета Кунмин добавил, что тот, кто может начать войну на Корейском полуострове – это американцы. По его словам, к сожалению, вероятность этого отлична от нуля, хотя и не очень высока.

Ланьков также полагает, что не стоит ждать агрессии со стороны Пхеньяна, несмотря на их риторику о неизбежности войны.

"Со стороны Северной Кореи сейчас ожидать агрессию не следует. Не потому, что северокорейцы добрые зайчики, совсем наоборот. А потому что в данный момент подобный поворот событий им не выгоден. Будучи люди разумными, спокойными, рациональными, несмотря на всю их смешную риторику, они это понимают", — пояснил Ланьков.

В настоящее время в Южной Корее США проводят беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
США и Япония призвали мировое сообщество к ответу на угрозы КНДР
КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.

Комментировать
В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Евсеев
КНДР никогда не угрожала войной США, а вот вторые это делают постоянно, брякая своим оружием по всему миру почти 150 лет, не давая покоя всему многим странам.
12:17
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена