В заявлении КНДР о неизбежности войны нет ничего нового, заявил эксперт

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В заявлении КНДР о неизбежности войны на Корейском полуострове нет ничего нового, на самом деле перед Пхеньяном стоят другие задачи, связанные с развитием страны, считает кореевед, профессор сеульского университета Кунмин и эксперт клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало заявление представителя северокорейского МИД, который сообщил, что КНДР не стремится к войне, но и не будет ее избегать. По словам дипломата, в складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени. Тем самым он повторил уже давнее предупреждение Пхеньяна о том, что вопрос не в том, будет ли война на Корейском полуострове, а в том, когда именно она начнется.

Ничего нового

"Первое, что нужно иметь в виду: само по себе заявление не является чем-то необычным или новым. Точно такие же, слово в слово в заявления о том, что война начнется неизбежно, северокорейцы делают обычно каждые полтора-два года. Просто этим заявлениям обычно никто не уделяет внимания", — сказал Ланьков РИА Новости по телефону. Он напомнил, что КНДР время от времени обещает превратить то Сеул, то Вашингтон в море огня.

Как отметил профессор сеульского университета Кунмин, подобные заявления со стороны Пхеньяна — совершенно нормальный стиль официальной северокорейской риторики, и придавать этому заявлению какое-то серьезное значение не следует.

Однако он отметил, что, с другой стороны, сейчас ситуация на Корейском полуострове, конечно, существенно сложнее и напряженнее, чем раньше.

Задачи Пхеньяна

По словам Ланькова, ни о каком первом ударе со стороны Северной Кореи речи быть не может по той простой причине, что северокорейцы не самоубийцы.

"Северной Кореей управляют люди умные, практичные, несколько циничные, которые хотят, во-первых, остаться у власти; во-вторых, сохранить свою страну; в-третьих, добиться в ней экономического развития. В таком порядке задача", — пояснил эксперт. Как отметил собеседник агентства, руководство КНДР не сделает ничего, что спровоцирует ответный удар, который, как знают в Пхеньяне, будет означать для них полный крах всех этих трех задач.

Профессор сеульского университета Кунмин добавил, что тот, кто может начать войну на Корейском полуострове – это американцы. По его словам, к сожалению, вероятность этого отлична от нуля, хотя и не очень высока.

Ланьков также полагает, что не стоит ждать агрессии со стороны Пхеньяна, несмотря на их риторику о неизбежности войны.

"Со стороны Северной Кореи сейчас ожидать агрессию не следует. Не потому, что северокорейцы добрые зайчики, совсем наоборот. А потому что в данный момент подобный поворот событий им не выгоден. Будучи люди разумными, спокойными, рациональными, несмотря на всю их смешную риторику, они это понимают", — пояснил Ланьков.

В настоящее время в Южной Корее США проводят беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.