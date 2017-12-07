В заявлении КНДР о неизбежности войны нет ничего нового, заявил эксперт

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В заявлении КНДР о неизбежности войны на Корейском полуострове нет ничего нового, на самом деле перед Пхеньяном стоят другие задачи, связанные с развитием страны, считает кореевед, профессор сеульского университета Кунмин и эксперт клуба "Валдай" Андрей Ланьков.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало заявление представителя северокорейского МИД, который сообщил, что КНДР не стремится к войне, но и не будет ее избегать. По словам дипломата, в складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений США, сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени. Тем самым он повторил уже давнее предупреждение Пхеньяна о том, что вопрос не в том, будет ли война на Корейском полуострове, а в том, когда именно она начнется.
Ничего нового
Как отметил профессор сеульского университета Кунмин, подобные заявления со стороны Пхеньяна — совершенно нормальный стиль официальной северокорейской риторики, и придавать этому заявлению какое-то серьезное значение не следует.
Однако он отметил, что, с другой стороны, сейчас ситуация на Корейском полуострове, конечно, существенно сложнее и напряженнее, чем раньше.
Задачи Пхеньяна
По словам Ланькова, ни о каком первом ударе со стороны Северной Кореи речи быть не может по той простой причине, что северокорейцы не самоубийцы.
Профессор сеульского университета Кунмин добавил, что тот, кто может начать войну на Корейском полуострове – это американцы. По его словам, к сожалению, вероятность этого отлична от нуля, хотя и не очень высока.
Ланьков также полагает, что не стоит ждать агрессии со стороны Пхеньяна, несмотря на их риторику о неизбежности войны.
"Со стороны Северной Кореи сейчас ожидать агрессию не следует. Не потому, что северокорейцы добрые зайчики, совсем наоборот. А потому что в данный момент подобный поворот событий им не выгоден. Будучи люди разумными, спокойными, рациональными, несмотря на всю их смешную риторику, они это понимают", — пояснил Ланьков.
В настоящее время в Южной Корее США проводят беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE, в которых задействован американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" и около 230 других самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.
США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.