Неаполитанская пицца стала культурным наследием человечества

РИМ, 7 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Искусство приготовления неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает организация на очередной сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходит в южнокорейском Чеджу.

Искусство неаполитанских пиццайоло представляет из себя кулинарную практику, связанную с приготовлением теста и его выпечкой в дровяной печи, говорится в сообщении ЮНЕСКО. Отличительной чертой этого процесса являются характерные вращательные движения, которые пекарь совершает с тестовой основой. В столице южного итальянского региона Кампания сейчас живут и выступают около 3 тысячи пиццайоло.

По данным сразу нескольких исследований и онлайн-опросов, пицца – самое популярное итальянское слово в мире. Вместе с неаполитанской пиццей наследием человечества признаны азербайджанская долма, армянский танец кочари, киргизская конная-спортивная игра кок-бору, игра на ирландской волынке и другие обычаи и практики.

Как заявил глава министерства культуры Италии Дарио Франческини, внесение искусства неаполитанской пиццы в список ЮНЕСКО "стало признанием для Неаполя и всей Италии перед началом 2018 года, который итальянские власти объявили годом итальянской еды".

Как говорится в кулинарном словаре В. В. Похлебкина, пицца это "итальянский открытый быстровыпекаемый пирог. Тесто для пиццы характеризуется повышенным содержанием дрожжей. Все продукты, идущие в пиццу, режутся маленькими, одинаковыми кусочками, маслины освобождаются от косточек."