В Германии разрешили продавать "мини-виселицы" для Меркель

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Суд германской федеральной земли Саксония не нашел состава преступления в продаже "мини-виселиц" с именами Ангелы Меркель и Зигмара Габриэля на них, сообщает Die Zeit.

Речь идет о миниатюрных копиях виселиц, на которых написано "зарезервировано для Ангелы "Мамочки" Меркель" и "зарезервировано для Зигмара "Отброса" Габриэля". Они продаются как сувениры по 15 евро за штуку.

Суд постановил, что в этом конкретном случае ничего противозаконного нет: надписи стоит воспринимать не как угрозу убийством, а как "символическое пожелание политической смерти".

"Так как состава преступления нет, прокуратура не может конфисковать мини-виселицы, и их продажу нельзя запретить", — говорится в заявлении суда.

Также в суде подчеркнули, что вердикт касается только этой конкретной ситуации и не исключено, что в других аналогичных случаях в будущем состав преступления будет обнаружен.