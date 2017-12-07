Очки Черчилля ушли с аукциона за 8 тысяч долларов

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Очки для чтения, принадлежавшие британскому премьеру Уинстону Черчиллю, были проданы на аукционе за 6 тысяч фунтов, более чем в три раза выше ожидаемой стоимости, пишет в четверг издание Metro.

Круглые очки в черепаховой оправе были сделаны для Черчилля компанией CW Dixey & Son.

Они ушли с молотка на аукционе в графстве Суррей.

Ожидалось, что цена достигнет максимум 2 тысяч фунтов, сообщается на сайте аукционного дома Catherine Southon. "Очки поступили от местного частного владельца, который приобрел их прямо у CW Dixey & Son. Другую похожую пару можно найти в (поместье) Чартуэлл в графстве Кент, еще одна пара была продана на аукционе в 2011 году", — сообщается на сайте компании.

"Они были такими же культовыми, как его сигара и шляпа", — приводит издание слова представителя аукционного дома.

Как пишет издание, Черчилль очень любил оригинальные очки, обычно у него было три пары очков для разных нужд.