Пушков о решении США по Иерусалиму: новый фитиль к старой пороховой бочке

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, выразил мнение, что американский лидер поднес новый фитиль к старой пороховой бочке.

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Весь мир, кроме Израиля, в шоке от решения Трампа. Он поднес новый фитиль к старой пороховой бочке. Уверен: этот шок — далеко не последний", — написал Пушков в Twitter.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, с которым до вчерашнего дня были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций".