Российские врачи рассказали, как помогли прохожему в центре Стокгольма

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Одиннадцатая бригада платной скорой помощи "Петербургская неотложка", вывозившая из Швеции на родину гражданина России, оказала первую помощь прохожему в центре Стокгольма, рассказал РИА Новости главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония.

"Гражданин России, находившийся в командировке, получил в Швеции травму. После того как миновал острый период лечения, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения. И мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции. Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции", — рассказал он.

Ранее шведская газета Aftonbladet сообщила, что одетые в красную форму медики на машине скорой помощи с российскими номерами во вторник вечером помогли лежавшему на тротуаре мужчине в центре Стокгольма. Один из очевидцев обратил внимание на странную для Швеции одежду медиков. Мужчина сделал фото и опубликовал его в Twitter в надежде, что кто-нибудь расскажет о необычной машине скорой помощи. Однако публикация не дала результатов.