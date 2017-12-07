МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Иракское ополчение Харакат Хезболла Ан-Нуджаба заявило, что решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму может стать "законным основанием" для атаки на войска США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ополчения.

"Глупое решение Трампа… будет сильным импульсом для того, чтобы убрать этот субъект (Израиль) из тела исламской нации, и законной причиной для атаки на американские силы", — приводит агентство отрывок из заявления лидера ополчения Акрама аль-Кааби.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.