В Калифорнии около 200 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Около 200 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за бушующих на юге американского штата Калифорния лесных пожаров, 184 строения разрушено, сообщила газета USA Today.

Самый крупный очаг возгорания находится в округе Вентура, здесь горят, по меньшей мере, 90 тысяч акров (36,4 тысячи гектаров), уничтожены 150 строений. В тушении пламени задействовано более 1,8 тысячи пожарных, пока огонь удалось сдержать только на 5%, сообщила пожарная служба штата.

Пожары также бушуют в Лос-Анджелесе, где пламя охватило около 13 тыс акров (5,2 тысячи гектаров) и разрушило более 30 строений, Санта-Кларите и Сан-Бернардино.

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура. Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара.

#ThomasFire is now 26,000 acres with 0% perimeter containment. Fire & Sheriff resources continue with impact area evacuations and structure protection operations. @VCFD #VCFD pic.twitter.com/qbdOJwPzBu — VCFD PIO (@VCFD_PIO) 5 декабря 2017 г.

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