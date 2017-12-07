ОАЭ осудили решение США признать Иерусалим столицей Израиля

ДУБАЙ, 7 дек — РИА Новости. ОАЭ осудили признание американской администрацией Иерусалима столицей Израиля, соответствующее заявление МИД страны приводит государственное информационное агентство WAM.
"ОАЭ выразили сильное осуждение и сожаление в связи с решением американской администрации признать Иерусалим столицей Израиля", — говорится в заявлении министерства.
"Подобные односторонние решения считаются нарушением международного права", — заявило ведомство.
Это решение, согласно заявлению МИД, "ущемляет исторические права палестинского народа на Иерусалим, которые были зафиксированы в международном праве и пользовались поддержкой мирового сообщества".
Министерство также выразило глубокую озабоченность "возможными последствиями этого решения для стабильности региона".
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