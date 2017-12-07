Японский чемпион по дзюдо рад решению Путина выдвинуться в президенты

ТОКИО, 7 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион и председатель Японской федерации дзюдо Ясухиро Ямасита приветствовал решение президента РФ Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост главы РФ в будущем году, выразив надежду на то, что дзюдоистские принципы помогут построить мир на земле.

"Я от всего сердца рад, что президент Путин, самый уважаемый дзюдоист, человек и мировой лидер, изъявил желание выдвинуться в президенты России в будущем году", — заявил Ямасита в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать решение российского лидера.

"Хотя мир в сложном положении, я надеюсь, что мир построят, вооружившись дзюдоистским духом "наиболее результативного использования силы" и "взаимного благоденствия", — отметил Ямасита.

По его словам, несмотря на чрезвычайную занятость Путина, он хотел бы встретиться с ним на татами в поединке дзюдо и "пролить пот ради здоровья и освежения".

Российский президент встречался с Ясухиро Ямаситой в ходе своего визита в Японию в декабре 2016 года. Перед визитом, в ходе интервью японским журналистам, Путин заявлял, что считает Ямаситу признанным мастером не только в Японии, но и во всём мире, поэтому он и для него является примером великолепного спортсмена и очень хорошего человека.