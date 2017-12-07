ТОКИО, 7 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион и председатель Японской федерации дзюдо Ясухиро Ямасита приветствовал решение президента РФ Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост главы РФ в будущем году, выразив надежду на то, что дзюдоистские принципы помогут построить мир на земле.
"Я от всего сердца рад, что президент Путин, самый уважаемый дзюдоист, человек и мировой лидер, изъявил желание выдвинуться в президенты России в будущем году", — заявил Ямасита в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать решение российского лидера.
"Хотя мир в сложном положении, я надеюсь, что мир построят, вооружившись дзюдоистским духом "наиболее результативного использования силы" и "взаимного благоденствия", — отметил Ямасита.
По его словам, несмотря на чрезвычайную занятость Путина, он хотел бы встретиться с ним на татами в поединке дзюдо и "пролить пот ради здоровья и освежения".
Российский президент встречался с Ясухиро Ямаситой в ходе своего визита в Японию в декабре 2016 года. Перед визитом, в ходе интервью японским журналистам, Путин заявлял, что считает Ямаситу признанным мастером не только в Японии, но и во всём мире, поэтому он и для него является примером великолепного спортсмена и очень хорошего человека.
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
дзюдоистские принципы японца Ясухиро Ямасита никому не интересны... путин изъявил желание выдвинуться в президенты России......, как ЕБН его привел в 2000г. так и задвинуться не может, решил царствовать пожизненно... чему радоваться, зачем тратить миллиарды на выборы без выбора???
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