В Киеве люди собираются на митинг у Рады

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Люди в четверг утром собираются на митинг у здания Верховной рады Украины, ситуация в палаточном городке сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Люди организованными группами идут к Раде со стороны станции метро "Арсенальная", они собираются в Мариинском парке рядом с парламентом, на территорию палаточного городка, который разбит на Конституционной площади прямо напротив Рады, они пока не заходят. Люди держат в руках флаги партии "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая поддержала Саакашвили после его задержания.

Обстановка в палаточном городке на данный момент спокойная. Как сообщили РИА Новости жители, ночью правоохранители не предпринимали попыток штурма. "Этой ночью на удивление было спокойно, штурма не было, наверное, моего храпа испугались", — отшучивается житель палаточного городка представившийся Михаилом.

Активисты говорят, что среди них ходили слухи о готовящемся штурме с использованием полицейского спецназа КОРД, однако эта информация не подтвердились. Сейчас на территории лагеря почти нет людей, его жители только просыпаются. Полиции возле Верховной рады немного, центральный вход в парламент охраняют несколько десятков полицейских и бойцов Нацгвардии.