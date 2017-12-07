В Вифлееме потушили рождественские огни из-за решения США по Иерусалиму

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Палестинцы выключили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где по библейскому преданию родился Иисус Христос, сообщает The Jerusalem Post.

Помимо этого, огни погасли и на елке в Рамаллахе, недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.

Как пояснил представитель местных властей Фади Гаттас, это было сделано в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Будут ли включены огни к 24 декабря — кануну Католического рождества, пока неизвестно.

Ранее американский лидер сообщил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Заявление президента США вызвало массовые протесты палестинцев.

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